Foi Soi Kun recebe pensão de quase 80 mil patacas

O antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos vai receber uma pensão que chega quase às 80.000 patacas por mês. O valor estabelecido por aposentação voluntária de Fong Soi Kun foi ontem publicado em Boletim Oficial por despacho da secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, que explica também que o cálculo do montante tem como base os 35 anos de serviço, mais o valor relativo a sete prémios de antiguidade.

A pensão de aposentação, no valor de 79.475 patacas corresponde ao índice 865 da tabela em vigor, indica o balancete. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totalidade, ao Governo da RAEM.

Fong Soi Kun, recorde-se, pediu a demissão um dia depois do tufão Hato ter passado por Macau, a 23 de Agosto. Em Outubro do ano passado, o pedido de fixação de pensão por aposentação do ex-director do organismo, apresentado em Setembro, foi revogado pelo Governo para ser analisado pela Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos.