Exposição de Catálogos do 20º Aniversário do Museu de Macau

A “Exposição de Catálogos em Celebração do 20º Aniversário do Museu de Macau”, vai estar aberta ao público, com entrada livre, no Centro Ecuménico Kun Iam, até ao dia 30 de Agosto. A iniciativa destina-se a assinalar o 20º aniversário do Museu de Macau, sob a alçada do Instituto Cultural, que entrou em funcionamento no dia 18 de Abril de 1998.

O museu de história e a cultura de Macau têm vindo a realizar exposições temporárias sobre múltiplos temas desde a sua criação. Após definir o tema histórico e académico de cada exposição, os conteúdos expostos e as pesquisas feitas são compilados num catálogo, no qual se reúnem a sabedoria colectiva e o cuidado meticuloso de vários profissionais do museu. “Cada catálogo é o resultado de esforços conjuntos envidados na busca pela perfeição e excelência”, refere uma nota do IC.

Os 23 catálogos compilados em exibição apresentam as exposições representativas que têm vindo a ser realizadas pelo Museu de Macau.