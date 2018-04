Esculturas do AnnoCannis nas ruas, mas sem garantia de protecção contra vandalismo

AnnoCannis foi ontem apresentado ao público, junto ao Lago Nam Van, após um ano de ausência, em 2017, devido à falta de financiamento, e depois de actos de vandalismo terem destruído esculturas em 2016. Este ano, apesar da precariedade financeira, o projecto regressa à rua. Parte das esculturas vão ser colocadas em zonas protegidas da cidade, como as Casa-Museu da Taipa. Mas, nas praças públicas não há segurança garantida 24 horas por dia, disse ao PONTO FINAL o curador da iniciativa de arte pública, Mica Costa-Grande.

Cláudia Aranda

O tema da poluição e a utilização de objectos reciclados são alguns elementos comuns em algumas das 25 esculturas da iniciativa de arte pública “AnnoCannis 2018” que foram ontem apresentadas ao público no Lago Nam Van. O projecto reúne 25 artistas que intervencionaram as esculturas, que este ano têm por base a figura do Cão, signo do zodíaco chinês que domina o novo Ano Lunar. A iniciativa é dinamizada por Mica Costa-Grande e Sofia Salgado, da Associação República das Artes.

“Poluição tem sido o maior problema, estou a tentar passar uma mensagem que é o meio em que vivemos, está afectado pela poluição, quem sabe se daqui a uns 50 ou 80 anos temos que andar com uma botija de oxigénio”, explica a designer angolana Tchusca Songo, que criou um cão equipado com botija e máscara de oxigénio a partir de objectos que já não tinham utilidade. Há ainda o cão “Gears”, do filipino Dan Sicado, designer, que evoca uma personagem da série televisiva “Game of Thrones”, e “Boris, The Zombie Dog”, do português Filipe Debritzz, tatuador, que se inspirou em filmes como “Alien” e “Resident Evil”, que também usa desperdícios e objectos reciclados.

Galo em 2017 não aconteceu

A iniciativa, lançada em 2014, regressa às ruas de Macau, depois da ausência em 2017 devido à falta de financiamento. Em 2016, algumas das esculturas expostas no Lago Nam Van foram vandalizadas. Este ano, parte das obras vão ser colocadas em zonas da cidade mais protegidas, mas nas praças não há segurança garantida noite e dia, disseram os organizadores ao PONTO FINAL

“Não podemos garantir a segurança. O que fizemos foi colocar as esculturas em zonas com mais protecção, como as Casas-Museu da Taipa e aqui no espaço de arte de Nam Van, mas as outras esculturas que vão estar nas praças não temos hipótese de ter segurança 24 horas por dia”, disse Mica Costa-Grande ao PONTO FINAL.

As esculturas deverão ser distribuídas pela cidade, junto ao Nam Van Art Space, nas Casas-Museu da Taipa, Praça de Tap Seac, Praça da Amizade e, também, em alguns largos e praças em Coloane, estando patentes até 22 de Abril.

A retirada do patrocínio da Sands China, que opera o Venetian e que havia financiado as primeiras três edições, travou a inauguração da iniciativa na entrada do Ano Novo Lunar do Galo, o ano passado. Na altura, os organizadores entraram em conversações com instituições culturais do território por forma a conseguirem financiamento do Governo. “Tentámos fazer mais tarde, tínhamos planeado fazer uma transição do Galo para o Cão, mas o tufão Hato veio e levou tudo, o nosso atelier em Hac Sa foi levado, a fábrica na China, aqui ao lado, teve o mesmo problema, e foi o golpe final na esperança de fazermos os galos”, disse Mica Costa-Grande.

O curador do evento, que é originário de Barcelos, não tenciona desistir de continuar a tentar expor os galos. Tem já, desde há alguns meses, o plano de mostrá-los no Caminho de Santiago que, em Portugal, tem Barcelos como o epicentro do caminho português de peregrinação a Santiago de Compostela. “Já entrámos em contacto com a Câmara Municipal de Barcelos, que está muito interessada, agora é uma questão de conseguir os apoios para levar os galos lá”, disse Mica Costa-Grande.

Projecto vai à rua em condições precárias

A iniciativa este ano conta com o apoio da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), que contribuiu para 10 por cento das despesas na produção das esculturas numa fábrica na China, disse o organizador. Em termos de financiamento, “a Fundação Macau é a segunda vez consecutiva que rejeita o nosso projecto. O Instituto Cultural apoiou os galos, tivemos que justificar as razões porque não aconteceu, mas não apoiaram os cães”. As despesas adicionais foram cobertas pela organização e os artistas trabalharam de forma voluntária, acrescentou Mica Costa-Grande.

“É uma tristeza enorme estarmos numa situação completamente precária com um trabalho que é visto pela população toda, está aí no meio das praças, toda a gente diz que adora o projecto. Mas, sofremos o problema do filho do homem rico, tivemos um apoio de luxo no início [do casino Venetian], e agora que não temos esse apoio um dos argumentos, por exemplo da Fundação Macau, é ‘vão ter com eles outra vez, peçam-lhes a eles outra vez’, como se o projecto em si não tivesse nenhuma relevância”, disse.

A organização garante um prémio de cinco mil patacas, que será atribuído ao autor da escultura eleita por um júri ainda por decidir. A iniciativa conta ainda com o apoio institucional do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) e do Instituto Cultural.