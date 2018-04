Consulta pública favorece plano de salvaguarda do centro histórico

A maioria das pessoas que participou na consulta pública sobre o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau disse apoiar o projecto do Governo, anunciou ontem o Instituto Cultural (IC).

O organismo recebeu 1900 opiniões e realizou quatro sessões públicas e seis seminários, que tiveram a participação de 300 pessoas, nesta consulta pública que terminou a 20 de Março.

A maioria dos participantes apoiou a proposta de se acrescentar um corredor visual desde a Colina da Penha até à Ponte Governador Nobre de Carvalho, revelou o IC.

O esboço do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico encontra-se dividido em quatro grandes categorias, com a primeira a consagrar normas sobre o controlo e gestão de paisagens, sobretudo dos corredores visuais e do enquadramento urbano.

O Governo tem vindo a proceder, de forma faseada, à elaboração do texto oficial do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico que deve ser entregue à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em 2018, ou seja, com mais de três anos de atraso, dado que devia ter sido apresentado até Fevereiro de 2015.

O Instituto Cultural indicou ainda que a consulta sobre o “Procedimento de Classificação de Bem Imóvel: Estaleiros Navais de Lai Chi Vun” terminou a 22 de Março. Nas três sessões públicas e seminário realizados participaram cerca de 200 pessoas.

A maioria dos residentes mostrou-se de acordo quanto ao valor da zona dos Estaleiros de Lai Chi Vun e à necessidade da sua revitalização.