Chefe do Executivo participa em plenário da AL no próximo mês

Fernando Chui Sai On vai estar presente na reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL) agendada para o próximo dia 17 de Abril para responder às questões dos deputados. Esta será a primeira vez que o Chefe do Executivo estará presente no hemiciclo este ano. Chui Sai On participa duas vezes por ano em reuniões plenárias da AL, para além de estar presente no plenário, no final de cada ano, para apresentar o relatório das Linhas de Acção Governativa e respectiva sessão de perguntas. A reunião terá início pelas 15 horas.

