“Arquitectura Não Intencional”, a exposição de Macau que vai até à Bienal de Arquitectura de Veneza

Macau vai estar, uma vez mais, representado na Bienal de Arquitectura de Veneza. À 16ª edição do evento, vai chegar um projecto dos arquitectos locais Eddie Ieong, Chong Tat, Vong Ka Ian e Benny Chu Hou San, com a curadoria de Manuel Lam Lap Yan.

Giram em torno do conceito “Arquitectura Não Intencional”, as obras de arquitectos locais que vão ser apresentadas na 16ª Bienal de Arquitectura de Veneza no próximo mês de Maio. Eddie Ieong, Chong Tat, Vong Ka Ian e Benny Chu Hou San levam a Itália um corpo de trabalho construído a partir de placas de acrílico e de metal, para construir “cartas de jogar”, que simbolizam o rápido desenvolvimento económico de Macau. A exposição, que estará patente de 26 de Maio a 25 de Novembro, assinala a terceira participação (desde 2014) de arquitectos locais no evento mais influente nos campos da arquitectura e académico a nível mundial.

O trabalho, com curadoria de Manuel Lam Lap Yan, pretende responder ao tema “espaço livre”. Os quatro arquitectos pesquisaram “espaços com sabor local e [exploraram] elementos de interacção entre as pessoas e o espaço no dia-a-dia: desde o mercado ao ar livre na Rua da Emenda, os caminhos do Jardim de Lou Lim Ieoc e os populosos e altos edifícios residenciais até à grande escadaria das Ruínas de S. Paulo, bem como a ‘interactividade’ existente naqueles espaços que cria inadvertidamente um espaço característico que se integra com a vida diária e está repleto de calor humano”, explica o Instituto Cultural (IC) em comunicado.

Através de diferentes tamanhos, formatos, texturas e posicionamento de cartas de jogar, criam-se vazios em espaços complexos, formando quatro espaços de exposição com temas próprios. São esses mesmos espaços vazios que permitem àqueles que visitarem a exposição “projectar sentimentos, memórias e imaginação” e experienciarem as características espaciais através da interactividade, ao mesmo tempo reflectem sobre “a relação harmoniosa que se estabelece entre pessoas e espaço”.

A participação dos arquitectos locais na Bienal de Arquitectura de Veneza continua a ser organizada pelo Museu de Arte de Macau (MAM) e pela Associação de Arquitectos de Macau (AAM). Chan Kai Chon, director do (MAM), considerou, durante uma apresentação do projecto conduzida pela equipa, que “o ‘espaço livre’ da imaginação revelado nas obras mostra ao mundo a confiança cultural e a mais recente perspectiva da sociedade, da equipa da exposição”.

Já Ben Leong Chong In, presidente da Mesa da Assembleia Geral da AAM, referiu que “a mensagem deixada pela exposição leva à reflexão profunda, que o espaço em branco é o espaço livre procurado pelas pessoas no dia-a-dia e é ainda um espaço para os arquitectos demonstrarem a sua criatividade”. Também da AAM, mas presidente do Conselho de Administração, Johnathan Wong Chung Yuen declarou que o mérito desta obra “está na utilização de uma série interligada de cartas e na expressão de diversos temas, impressionando pelo seu interesse e unicidade”.