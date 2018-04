Aberto concurso público para concepção de novo hotel educacional do IFT

Macau vai contar com mais um hotel educacional. O Instituto de Formação Turística abriu ontem um concurso público para a elaboração de um projecto que servirá a construção de novas instalações.

O Governo lançou um concurso público para a concepção e planeamento da obra de construção do novo hotel educacional do Instituto de Formação Turística (IFT). De acordo com um despacho publicado ontem em Boletim Oficial, as novas instalações serão localizadas no edifício residencial do pessoal da antiga Universidade de Macau, actual Campus do IFT na Avenida Padre Tomás Pereira, na Taipa, onde o IFT já opera algumas das suas instalações.

As propostas deverão ter como objecto a elaboração do projecto e serviços de consultoria para a renovação daquele edifício numa unidade de alojamento tipo aparthotel educacional. Os interessados têm até ao próximo dia 28 de Junho para apresentar as propostas, sendo que as mesmas têm um prazo de 90 dias, a contar da data do acto público do concurso, prorrogável, de acordo com os termos previstos no programa do concurso.

O despacho indica ainda que para participar no concurso público é necessário pagar uma caução provisória de 94.000 patacas. O IFT não estabelece um valor-base para o concurso.

A selecção do projecto concorrente depende também do pessoal, de Macau, que integra a equipa: cada um deles deverá ter cumprido os procedimentos de renovação da licença para 2018, e devem ser apresentados os relevantes certificados emitidos pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT).

Os arquitectos devem estar certificados há sete anos ou mais, servindo também como o responsável ou instrutor do coordenador da equipa do projecto, enquanto que os engenheiros civis, engenheiros electrotécnicos e engenheiros mecânicos devem estar certificados há pelo menos três anos.

Já o coordenador da equipa do projecto deve possuir experiência em projecto de arquitectura e decoração de pelo menos três projectos nos últimos 10 anos, sendo que cada projecto deverá ter pelo menos uma área de 3.000 metros quadrados.

Os critérios de apreciação das propostas e os factores de ponderação são o planeamento e projectos de arquitectura, decoração e engenharia (50%), o melhor preço proposto (30%); e a experiência em projecto de arquitectura e decoração (20%).

Tal como a entrega do projecto concorrente, o concurso público terá lugar nas instalações do IFT situadas na Colina de Mong-Há, na península de Macau, no dia 29 de Junho.