Táxis: Coutinho acusa Governo de lançar “precipitadamente” concurso de alvarás

José Pereira Coutinho considera que o Executivo lançou “precipitadamente” o concurso público para a atribuição dos alvarás de táxis eléctricos. Através de uma interpelação, o deputado referiu o insucesso dos táxis eléctricos em Hong Kong, questionando ainda o Governo as razões pelas quais não se aplica uma medida semelhante de protecção ambiental aos veículos do Executivo.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) recebeu 1.024 propostas para o concurso de concessão de 100 alvarás de táxis eléctricos, apesar do processo ter motivado muitas críticas de associações do sector. O acto público de abertura das propostas decorre hoje no Fórum de Macau, sendo que nos autos do concurso de alvarás de táxis foi exigida a utilização de veículos eléctricos.

No entender de José Pereira Coutinho, o Executivo lançou “precipitadamente” o concurso público para a atribuição dos alvarás de táxis eléctricos. Através de uma interpelação escrita, o deputado questionou o Governo, lamentando que não tenha sido tomada como referência o insucesso dos táxis eléctricos em Hong Kong. “O sector de táxis de Hong Kong, através do ‘Pilot Green Transport Fund’, também introduziu, em 2013, veículos eléctricos. No período de auge, circulavam um total de 48 táxis desse tipo, contudo, não passaram nos testes em 2015 e, neste momento, resta apenas um táxi eléctrico em circulação”, referiu Pereira Coutinho.

No entender do deputado, o insucesso deveu-se ao facto da “discrepância entre a eficácia energética da bateria e a alcançada nos testes”, recordando que as vias públicas de Macau “são tão complexas” como as de Hong Kong. “O Governo da RAEM nunca promoveu esse tipo de teste em situação real”, lamentou.

Outra das questões levantadas por Pereira Coutinho está relacionada com as instalações para o carregamento de baterias, questionando o Executivo sobre a existência de “planos de longo prazo para suprir as faltas e alargar o respectivo leque de cobertura por forma a dissipar as preocupações do sector e dos taxistas”.

Por fim, o deputado mostrou também preocupações relativamente às questões ambientais. “O Governo avançou com o concurso para a atribuição dos referidos alvarás, então, por que razão é que não se aplica o mesmo aos veículos do Governo? O Governo dispõe de algum plano para a substituição da actual frota por uma de veículos eléctricos?”, questionou Pereira Coutinho.

P.A.S.