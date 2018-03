Taxa de desemprego abaixo dos 2% entre Dezembro e Fevereiro

A taxa de desemprego em Macau, entre Dezembro de 2017 e Fevereiro deste ano, fixou-se nos 1,9%, menos 0,1 pontos percentuais do que no mesmo período do ano passado, de acordo com dados oficiais ontem divulgados. Segundo os Serviços de Estatística e Censos do território (DSEC), em relação ao período anterior, entre Novembro e Janeiro, a taxa de desemprego subiu ligeiramente, cerca de 0,1 pontos percentuais. Em termos de ramo de actividade, registou-se uma subida de funcionários em casinos, hotéis e restaurantes. Já no sector dos transportes, armazenagens e comunicações, verificou-se uma redução. A população desempregada era composta por 7.200 indivíduos, mais 300 pessoas em relação ao período transacto. O número de desempregados à procura do primeiro emprego representou 7,7% do total da população desempregada, tendo descido 2,2 pontos percentuais.

