“Quando se vive numa condição extrema, como a guerra, passas toda a tua vida a tentar que as coisas fiquem melhores”

Kalaf Epalanga e a banda Buraka Som Sistema fizeram história ao levarem o kuduro e a música electrónica em português às pistas de dança internacionais, abrindo caminho à geração de Nidia Minaj, de DJ Nigga Fox e de outros. O autor de “Também os Brancos Sabem Dançar” conta que não lhe custa deixar de fazer música, porque não sente que as coisas tenham que “ser para sempre”. O músico e escritor angolano sabe quantos livros tem que escrever para se satisfazer enquanto autor. “Quando chegar àquele lugar em que já não tenho nada para dizer, aí, vou me calar”, disse ao PONTO FINAL.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

Kalaf Epalanga chegou adolescente a Portugal, imaginando ser esta uma estadia curta até poder regressar a Angola onde nasceu em 1978. É o que o músico e escritor revela no seu primeiro romance, “Também os Brancos Sabem Dançar”, uma obra de auto-ficção onde a realidade e a fantasia se confundem na narrativa, e nem tudo o que parece é, alerta o autor. “Quando se está a viver não paramos constantemente para reflectir sobre a nossa condição”, revela em entrevista ao PONTO FINAL. À medida que a paz em Angola ia sendo adiada, também o regresso ao país foi sendo protelado. No entretanto, Kalaf embarcou na música e na escrita, contribuiu para vários projectos. Em 2003, juntamente com o produtor João “Branko” Barbosa, fundou a Enchufada, editora independente e incubadora de ideias, donde surgiu a banda Buraka Som Sistema. Com Buraka o músico conseguiu um feito que ficou na história: levar o kuduro às pistas de dança internacionais. Em 2008 os Buraka tocaram no Festival de Coachella, nos Estados Unidos, no mesmo evento em que actuaram artistas como M.I.A., Prince, Portishead, Kraftwerk, Jack Johnson. M.I.A. havia de descrever Kalaf Epalanga e os Buraka Som Sistema como sendo miúdos exactamente como ela, filhos de refugiados e migrantes, que se misturavam com os DJ’s locais e que cresceram a trocar ideias e linguagens. “Todos nós falávamos em ‘beats’, e isso era tudo o que tínhamos, criámos um meio de subsistência que deu visibilidade aos guetos do terceiro mundo”. Depois de anos em ‘tournée” e quase a chegar aos 40 anos, Kalaf Epalanga decidiu que estava na hora de abraçar desafios novos e passou a dedicar à escrita o tempo antes consagrado quase 100 por cento à música. Além do romance, lançado em Novembro de 2017, o colunista do jornal Público publicou os livros de crónicas “O Angolano que Comprou Lisboa (Por Metade do Preço)” e “Estórias de Amor para Meninos de Cor”. O músico e escritor, que vive entre Lisboa e Berlim, esteve no território como convidado do Festival Literário de Macau – Rota das Letras.

– O músico está a fazer uma pausa para se dedicar à escrita?

Eu não parei para escrever, eu escrevia antes da música, simplesmente não tinha tempo para me dedicar à escrita, então tive que organizar a vida e encontrar o ‘timing’ perfeito. Neste momento, tenho disponibilidade para estar aqui, por exemplo. Quando se está em ’tournée’ não é possível. Com ’tournées’ intensas, só a partir da segunda semana de Dezembro até à segunda semana de Janeiro é que consigo parar, um mês no total. Não dá para fazer nada. Então, queria ter alguma disponibilidade para me focar. Depois, também, não queria ter 40 anos e fazer a mesma coisa. Achei que era uma boa altura para mudar. Coisas naturais da vida. Gosto de década em década abraçar outros desafios e outras formas de estar. Mas, continuo na música, continuo a produzir, continuo a escrever. Só não quero é estar no palco, isso é que parou. Concertos, tão cedo, não.

– A banda Buraka Som Sistema está em suspenso, estão a repensar o projecto?

Não, não estamos a repensar, estamos todos a fazer outras coisas. Não queríamos esgotar o grupo. Acho que a música hoje está muito mais simples, muito mais democrática, logo sentimos que não precisamos de estar a forçar e a correr todas as capelinhas como no início. Tivemos sorte, todos nós temos um nome firmado, todos nós podemos abraçar agora um projecto e editar, e termos espaço de antena. Já não estamos a começar. Está mais interessante agora, sinceramente, acho que o Branko [o produtor João “Branko” Barbosa] teve um disco maravilhoso, está a fazer o próximo, a Blaya está a ter muito sucesso, a canção dela está já com 200 mil ‘views’, é uma coisa impressionante.

– Qual é a canção nova da Blaya?

“Faz gostoso”, é um ‘single’ novo que acho que veio na antecipação do álbum a solo dela. Penso sempre que este tipo de coisas nos enriquecem, se o grupo, eventualmente, voltar à estrada, vai ser maravilhoso ter essa bagagem, acho que é interessante.

– Tens noção de que com o teu percurso, e junto com os Buraka Som Sistema, escreveste um bocadinho de história ao levarem o ‘kuduro’ para as pistas de dança internacionais, aliás falas nisso no teu livro, como é que te sentes com isso?

Tenho noção disso. Acho que a história está cheia de nomes que fizeram coisas extraordinárias, mas que, passadas duas, três décadas, se tornaram irrelevantes. Eu continuo a querer ser relevante, culturalmente falando. Acho que foi uma questão de ‘timing’, outra pessoa poderia ter feito o mesmo. Mas, sim, tenho noção disso. Aliás, a nossa pausa, de certa forma, responde a isso. Hoje há miúdos que cresceram a ouvir a nossa música, que começaram a fazer música por causa de nós, começaram a pensar em carreiras internacionais por causa de nós, acho isso maravilhoso. No outro dia estava em Berlim e estava a ver três músicos da [editora] Príncipe, a Nidia Minaj, o Nigga-Fox e o Firmeza, no “Berghain”, e eu acho que eles nem sequer têm noção do que é o “Berghain”, eu sou daquela geração que conhece esse clube, o mito. E eles vão como se fosse natural. Buraka nunca tocou lá, mas só o facto de eles acharem natural tocar em Berlim, no clube mais emblemático da cidade, isso para mim é maravilhoso. É, de certa forma, consequência, do trabalho que fizemos, indirecta, claro. Mas, acho que é interessante olhar para miúdos de 16, 17 anos, e para eles ter um disco a ser criticado pela ‘The Fader’ ou pela ‘Pitchfork’, ou irem ao Coachella (Valley Music and Arts Festival, na Califórnia), é natural, porque existe um passado, uma história, que já está a ser construída em cima disso. Eu sou da geração que ouviu o DJ Vibe a ir a Ibiza e a tocar naqueles clubes londrinos, ‘megas’, quando tens esse exemplo é mais fácil encontrar o caminho, nem que seja só pela motivação.

– Vocês foram pioneiros, chegaram lá primeiro, com o kuduro.

Sim. Como o DJ Vibe, um dos melhores djs que Portugal já viu, e toda aquela geração da Kaos e essas editoras que estavam ali ombro a ombro com Carl Cox, Carl Craig, Jeff Mills. Quando se é miúdo e pegas na “DJ Mag”, que é uma revista dedicada à cultura ‘DJ’, quando olhas para aquilo e vês pessoas que se parecem contigo, têm o mesmo nome que tu, nasceram na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade, a fazerem música que tu também gostas de ouvir e fazer, a abrirem caminho dessa maneira, inconscientemente, nunca vais achar que aquilo é impossível de fazer. Acho que esse é o grande problema na nossa cultura lusófona, achamos que muita coisa é impossível para nós, que muita coisa não está ao nosso alcance. É como agora, por exemplo, estamos aqui no contexto literário, um escritor ou estudante de literatura na Faculdade de Letras de Lisboa, ambiciona, ou já não lhe é impossível, sonhar com o Nobel, faz parte agora da conversa. Acho isso maravilhoso. É preciso haver esses exemplos. Nós somos um exemplo, sim fomos os primeiros a ir ao (Festival de) Coachella, a ter abertura em alguns meios de comunicação, que não incluíam a música electrónica feita nesse corredor que se expressa em português. Mas, para mim, quando vi o “Baile Funk” a ser tocado pelo Diplo e pela M.I.A., sabia que era possível eles tocarem kuduro também, e aconteceu. O caminho é esse. Eu abordei o Diplo no Sónar depois de ele ter passado uns 40 minutos a tocar “Baile Funk” e eu cheguei lá e disse: “Maravilhoso, tocaste ‘Baile Funk'”, e ele virou-se e perguntou: “Mas, conheces isso?”, e eu disse: “Claro, eu falo português”. Ou seja, essa naturalidade só foi possível quando se começaram a desmistificar coisas, e acho que Buraka desmistificou alguns dogmas que nos limitavam, hoje acho que já não se aplica.

– Contas no teu livro que foste para Lisboa aos 17 anos, enviado pela tua mãe, que receava que fosses recrutado para a guerra que se vivia na altura em Angola. Isto aconteceu nos anos de 1990. O que há ainda em ti daquele rapaz que foi para Lisboa há mais de 20 anos?

Acho que pouca coisa mudou. Quando se tem aquela idade tu já estás formado, as bases já estão ali definidas. Em Angola cresce-se depressa, eu acho. Quando se está a viver numa condição extrema, como um país em guerra, rapidamente tens noção dos teus limites, de onde está o teu tecto, e toda tua vida tentas contornar isso e fazer com que as coisas fiquem melhores. Ou seja, quando cheguei a Portugal já sabia bem o que queria. Estava a fazer tempo, não tinha planos de participar na sociedade, de me engajar socialmente ou culturalmente naquele meio, isso foi surgindo, o tempo foi passando. Ainda provei aquele perfume da paz, em Angola, aquela ideia de que poderia conhecer o país, finalmente, por estrada. Esse sonho, quando se prova isso, não queres outra coisa, não queres voltar atrás e aquela guerra estava ali, passaram dois anos, três anos, nunca mais se resolvia. Depois, eu também comecei a sentir que Portugal me estava a dar uma oportunidade de me conhecer a mim e às pessoas que falam português, que se expressam na mesma língua do que eu, isso de repente começou a ocupar espaço em mim, e continua. Continuo preocupado com o que se passa no Brasil, com a causa africana, com a causa negra, isso começou a ganhar forma nessa altura. Quando ouvi os ‘rappers’, a geração do General D, do Boss AC, a forma como se expressavam, eu quis participar também, dar o meu ponto de vista. E continuo com essa vontade, de querer participar e dar o meu ponto de vista. Isso tudo nasceu naquele momento.

– No teu livro dás a ideia que esse regresso a Angola eternamente adiado, e até te conformares com a ideia de ficares a viver em Portugal, viveste momentos de revolta. Estavas em Portugal contrariado?

Para efeitos de entretenimento tive que criar um romance. Embora tenha o “auto”, a “ficção” ainda lá está. Quando se está a viver não paramos constantemente para reflectir sobre a nossa condição. Não sabia que estava revoltado ou seja lá o que for. Mas, depois, ao escrever, ao dar nomes aos sentimentos, aí vais encontrando lugares, e dizes, sim, há um bocadinho de descontentamento aqui, deixa-me explorar um pouquinho mais isso. Deixa analisar por que isso está a acontecer, por razões familiares, sociais, políticas, qual é o enquadramento, o envolvimento desse sentimento? Acho que isso é ser escritor.

– Escrever obrigou-te a fazer uma auto-análise?

Auto-análise, mas daquela circunstância. Tenho momentos de muita alegria. Encontrei uma profissão, consegui viver do que faço, as dificuldades que fui tendo consegui contorná-las, quase todas, e com o luxo de não ter um patrão, não ter horários, não ter pressão nenhuma para fazer aquilo que eu achava importante fazer, de ter conseguido rapidamente dar vazão aquilo que criava. Isso é um luxo. Geralmente nós, e vou usar a expressão em inglês: “we take for granted”, não apreciamos de facto. Toda a revolta diante daquilo que eu conquistei é, de certa forma, irrelevante, não a nego, a frustração, a angústia, a ansiedade, esta coisa de ser imigrante, estar noutro país, de ter que ultrapassar a questão dos documentos, do sustento, o que é que vou fazer? O que vai acontecer? Mas, depois, as escolhas que fiz, deram certo. Então, em perspectiva, se estivesse a escrever a minha biografia, estaria muito mais alegre, digamos assim, e menos angustiado como o meu personagem no meu livro está. Essa contrariedade é fruto da angústia, do querer mais, mas sem saber o quê, apenas sabe que aquilo que é apresentado não é o que precisa.

– Disseste aqui, no Festival Literário de Macau, que nunca te sentiste uma minoria, o que é que isso quer dizer?

Quando cheguei a Portugal, sabia que existia aquele sentimento, do “preto, vai para a tua terra”. E eu sabia qual era a minha terra. Sentia-me ofendido no sentido geral, mas especificamente eu sabia que aquela não era a minha terra e que eu tinha uma terra, que eu conheço, na medida em que me foi possível conhecer, mas sabia de onde é que eu vinha. E quando sabemos de onde vimos dificilmente te sentirás uma minoria. Eu sei o que é ser negro, dificilmente alguém vai conseguir me ofender com um discurso racista, porque eu sei o que sou, não tenho dúvidas sobre isso, não tenho questões. Então, quando estou diante de uma situação que é perturbadora ou ofensiva, é sacudir os ombros e dizer, “tu é que perdes, poderíamos estar aqui a interagir de uma forma rica, iríamos aprender uns com os outros”, sempre senti isso. Ou seja, combato, tento corrigir injustiças, mas nunca na ideia de me sentir diminuído diante daquela injustiça, de me sentir vítima diante daquela injustiça. Eu entendo o contexto, as circunstâncias, e o meu mecanismo de defesa nem dispara sequer, porque eu quando entro nesta sala, neste recinto eu sei o que sou, então nada do que está aqui vai me fazer pôr em causa, logo não me sinto uma minoria. Mas, sei que isso é uma escolha, também.

– Mostras muita auto-confiança e muito orgulho nas tuas raízes, herdaste de quem essa segurança?

Venho de um país maravilhoso. Nasci no seio de pessoas maravilhosas, que sabem o que são. Chama-lhe arrogância, mas os angolanos são assim. Não conheço nenhum angolano que duvide daquilo que é, pode não ser capaz de articular bem, há uns mais eloquentes do que outros, penso que digo isto numa das minhas crónicas, nós andamos como se estivéssemos a pisar uma mina de diamantes, como se possuíssemos poços de petróleo e sabemos disso. Nunca vi diamantes em Angola, nunca peguei numa pedra de diamante. Chama isso fruto do nacionalismo africano, fruto dos pan-africanistas, do movimento da negritude, cresci com isso, estava à minha volta. Nasci em 1978, o meu nome é “Kalaf Epalanga”. Quando estava na sala de aula durante a chamada, “Kalaf Epalanga”, com o peso que esse nome carrega, não tens dúvidas, sabes o que és, logo. Não questionei, por que não me chamo João? Sei o que foi a colonização, a escravatura, o domínio europeu nos países africanos. Mas, por sorte ou azar, cresci a explicar o que é que o meu nome significa, desde que me lembro, logo essa coisa está entranhada.

– O que é que significa o teu nome, “Kalaf Epalanga”?

Nunca conversei muito com os meus pais sobre isso, mas o meu nome “Kalaf” significa “herdeiro”, é uma palavra árabe, e “Epalanga” é uma profissão, é a “mão do rei”, o “vice-rei”, o “secretário do rei”, em Umbundu. Quando se tem um nome desses não podes ter dúvidas, sabes qual é a linhagem, a tradição, sabes donde vens, o lugar. Então quando te vês no Ocidente, nem pestanejas, venha quem vier, sabes qual é a resposta. Então, nunca me senti em minoria.

– Estás mais perto hoje de te sentires português?

Sempre me senti angolano e vou sempre sentir-me angolano. Dito isso, gosto do poder da escolha, acho que é um dos maiores privilégios a que a humanidade pode dar-se ao prazer de exercitar, que é escolher. Posso escolher as cidades em que quero viver. Acho isso um privilégio, então escolhi Lisboa, a dada altura da minha vida. E abracei isso. Como agora escolhi Berlim, estou a abraçar aquela cultura, aquela cidade, a sua maneira, as suas dinâmicas. Acho que existe um equívoco quando se pergunta a pessoas que têm a dupla nacionalidade. Eu tive a dupla nacionalidade muito tarde, não foi algo que me foi dado no momento em que cheguei, mas quando se tem uma outra nacionalidade, geralmente aquela que a gente carrega de origem é a que fica. No meu caso sempre foi Angola. Agora, gosto de Lisboa e considero-me um sortudo poder dizer que tenho Lisboa como uma das minhas cidades, também.

– Qual a tua relação com a Europa?

Quando cheguei a Portugal perguntavam-me muito se me estava a custar a adaptar. Quem nunca foi colonizado dificilmente entenderá o que vou dizer agora, mas estou rodeado de cultura ocidental, estou rodeado de cultura portuguesa, conhecia os livros, os escritores, a geografia de Portugal, antes de lá ter posto os pés. Senti o mesmo com os Estados Unidos, cheguei a Nova Iorque e aquilo era-me muito familiar, de ver filmes, ler livros, então, se me perguntas, sou americano? Sim, se calhar. O império americano impõe a sua cultura a outros povos e nós abraçamos. Crescemos a ouvir ‘jazz’. Comecei a relacionar-me com a música e géneros que, à partida, não são considerados africanos. Vim trabalhar com o kuduro muito mais à frente e, mesmo assim, o kuduro respeita regras que são resgatadas ou roubadas de outras latitudes. Então, nunca me senti nem mais nem menos europeu, porque já estava equipado com essas ferramentas, por circunstâncias históricas, essas ferramentas já estavam nas minhas mãos. Sei articulá-las, sei manuseá-las, se me pões em Paris consigo rapidamente encontrar caminhos, consigo adaptar-me. Isso porque essas ferramentas estavam ao meus dispor antes sequer de ter saído de África. Isso de certa forma facilita, mas também prejudica, porque perdem-se outras coisas. Acho grave o facto de estar automatizado em nós essa coisa de ir para a Europa antes de explorarmos os outros países africanos à nossa volta, essa aculturação, essa colonização mental, custa libertarmo-nos dela. É preciso um esforço para descolonizarmos as nossas mentes.

– O processo democrático de escolha de governos através de eleições funciona em Angola?

Acredito que a democracia é ainda o melhor sistema político que o homem já inventou. Dito isso, sinto que nem todos os modelos de democracia devem ser aplicados da mesma forma. Uma das coisas que acho problemática, por exemplo, é a nossa noção de nação, acho que existem diferenças internas naqueles países que deveriam ser encaradas de uma forma um pouco mais séria. No caso de Angola, não temos um sistema regional e acho que Angola precisa desse tipo de modelo político. Provavelmente um dia havemos de chegar lá. Mas, não sinto que a nossa Constituição tenha que estar colada ao modelo europeu. Mas, para chegarmos a uma Constituição ideal temos que ouvir todos, temos que ter a participação de todos, logo a democracia continua a ser o modelo que devemos ter como base. Mas, sinto que a nossa Constituição deveria ser revista, para ser mais generosa, mais inclusiva. Não acredito que todos os recursos tenham que ser depositados na capital. Durante muitos anos, 30 e tal anos de guerra civil, muita coisa não dava para fazer, entendo. Mas, espero que contemos com políticos que tenham a coragem de olhar para além daquilo que foi muito da herança colonial, há muitos aspectos da Constituição que não tivemos tempo de desconstruir e de reflectir segundo as nossas tradições. Uma questão que me é muito próxima são as línguas, deveria estar consagrado na Constituição a sua preservação e o ensino das línguas nacionais e não ter medo dessa questão. Ao mesmo tempo entendo que apostar no português como factor unificador da nação foi útil. Mas, agora, num ambiente de paz, democrático, acho que deveríamos começar a rever esse tipo de coisas, pelo menos deveria ser obrigatório o ensino das duas línguas nacionais principais.

– A tua música, escrita, o teu trabalho, chegam a Angola?

Não tenho o envolvimento que gostaria de ter. Estou a tentar corrigir isso. Porque acho que nesta fase que o país está a atravessar, Angola precisa de toda a gente. Há aqui uma oportunidade que não podemos desperdiçar. Acho que é mesmo possível construir um país que seja um modelo generoso, inclusivo, que não pense só no agora, no imediato, logo sinto que posso fazer mais e melhor. (…) Todos os anos estou em Angola, participo, converso, estou envolvido, a produzir artistas angolanos, um artista que produzi, paguei do meu bolso. Sei o que é ser editor, vamos na esperança de que vai ser possível, mas trabalhar com cultura é uma roleta russa, quantos escritores publicam todos os anos e não entram na lista dos mais vendidos, nem são convidados de festivais literários, quantos artistas editam discos, mas não dão concertos e não têm carreira.

– Alguma vez sentiste que tinhas que te conter nas tuas crónicas por receio de represálias do Governo angolano? O José Eduardo Agualusa, por exemplo, foi alvo de ameaças pelas autoridades angolanas em resultado das suas opiniões.

Os maiores problemas que o José Eduardo Agualusa teve com Angola teve a ver com entrevistas, entrevistas são mais perigosas do que os nossos livros, por isso há sempre essa tensão entre jornalistas e os agentes culturais porque geralmente é ali onde os problemas se dão. Porque poucos são os que se dão ao trabalho de ler os livros do Agualusa e acho que ele não escreve de forma mais nem menos crítica, nem é mais ou menos interventivo, que outros escritores. O que acontece é que ele diz coisas nas entrevistas, que são mais fáceis de ler e de consumir. Ou seja, confunde-se a obra com o cidadão. (…)

– Mas, é difícil separar o homem da obra, não é?

Eu separo sempre, nunca julgo um autor com base no seu comportamento fora do ‘medium’, que é a obra. Moralmente eu condeno Roman Polanski, mas quando vejo o filme “O Pianista” vêm-me lágrimas aos olhos, é um filme lindíssimo. Mas, ele, o homem, é horrível, é pedófilo. Mas, é um bom cineasta.

– E no teu caso? Pensas duas vezes antes de escreveres?

Se eu me auto-censuro? Não, não. Eu não me auto-censuro. As minhas escolhas são feitas pensando como é que essa obra vai envelhecer? Como é que daqui a 20 anos, analisando o passado, como é que esse livro vai ser entendido, como é que vai ser absorvido, logo eu escrevo de determinada forma baseado nessa premissa.

– Como é que essa premissa se aplica na escrita das crónicas?

São textos actuais mas tenho a preocupação de as escrever pensando como é que elas poderão envelhecer, sou um amante da crónica, adoro, desde o Machado de Assis a Nelson Rodrigues. Muitas dessas crónicas sobrevivem ao tempo, e bem. Eu penso nisso também. Escrevo com isso em mente. Analiso a situação actual de acordo com esse princípio, então não estou muito preocupado. Para isso [tratar a actualidade] existe o jornalismo, eu não sou jornalista, não penso como um jornalista, não estou a fazer notícia, estou a fazer um comentário, estou a dizer com as minhas propriedades, o meu conhecimento, fazer a minha análise do mundo, esta é a minha opinião sobre determinado assunto. Então, não tenho medo da censura, ou de ser proibido, não é isso que me assusta. O que me assusta é não ser relevante, é não conseguir comunicar com a próxima geração, com a geração do meu filho. São preocupações que eu tenho, quando vou escrever, penso nisso. Mas, não penso o que é que o MPLA [partido no Governo em Angola] vai pensar, não é isso que me preocupa, provavelmente daqui a 50 anos o MPLA nem vai existir. Daqui a 50 anos as pessoas que te estão a dar dores de cabeça já não vão estar cá.

– O que é preciso para se ser relevante?

É estar em ‘tuning’, estar em sintonia com os teus, em sintonia com o que te rodeia, para mim ser relevante é isso. Não gosto de arte criada de forma vã, não gosto de desperdiçar uma página, não gosto de desperdiçar o tempo das pessoas, para mim ser relevante é isso, ter esse cuidado, essa preocupação, a responsabilidade de não querer fazer ninguém perder o seu tempo.

– O teu discurso parece mostrar uma postura muito idealista.

Bastante, eu sou optimista, é por isso que eu escrevo, eu estou a escrever a pensar como e que o mundo vai ser daqui a 50 anos, estou constantemente a achar que as coisas vão melhorar, de facto, essa é a minha condição. Não consigo pensar de outra forma, não escrevo a pensar que amanhã ninguém vai ler, seria muito triste, então “by default” sou idealista, é a minha profissão, quero que mais pessoas oiçam música, absorvam arte. E, ser artista, é ser idealista “by default”. Mas, convém associar o sonho à possibilidade de o realizar, acho que vingam os com sentido prático, quem tem capacidade de sonhar, mas ao mesmo tempo, que tenha os pés na terra. O segredo é esse, conseguir equilibrar as coisas, porque só com o sonho não se avança nada. Como dizia antes, ser relevante é estar em sintonia com o agora, sabendo que estamos a caminhar para a frente, e o que o “à frente” nos espera. Essa dança é que torna a minha profissão interessante. Não me custa deixar de fazer música, porque não sinto que as coisas tenham que ser para sempre, eu sei quantos livros tenho que escrever para me satisfazer enquanto autor, quando atingir aquele lugar provavelmente vou deixar de produzir, como muitos autores que admiro que a determinada altura deixaram de produzir. Está em nós, nós sabemos quais são os nossos limites. Quando chegar àquele lugar vou deixar de ter argumentos, vou deixar de ter coisas para dizer e, aí, vou me calar, com certeza.