Primeira fase da devolução do imposto profissional ultrapassa os 750 milhões de patacas

A Direcção dos Serviços de Finanças vai devolver, este ano, mais de 750 milhões de patacas relativas ao imposto profissional do ano de 2016. A primeira fase do programa compreende 147.600 contribuintes.

O Governo vai proceder, este ano, à devolução de 60% da colecta do imposto profissional pago relativamente ao ano de 2016 e até ao limite de 14.000 patacas pelos contribuintes do imposto profissional que reúnam os requisitos e sejam residentes de Macau. A devolução do imposto não abrange, no entanto, valores inferiores a 50 patacas. O montante total da devolução da primeira fase é de cerca de 757.831.600 patacas. O número de beneficiários da primeira fase do “Programa de Devolução do Imposto Profissional de 2016” é cerca de 147.600 pessoas.

Do número total de pessoas que integram o programa, cerca de 30.600 são trabalhadores da Administração Pública, representando 20,7%. Os beneficiários que desempenham funções no sector do jogo são aproximadamente 55.500, representando 37,6%. Na devolução em causa, 16.400 beneficiários receberão o valor máximo de 14.000 patacas, representando 11,1%.

Em comunicado, a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) explica que as formas de devolução do programa referente a 2016 “compreendem transferência bancária, cheque cruzado e título de pagamento. Na devolução da primeira fase, o pagamento do montante da devolução aos beneficiários prevalece por transferência bancária e por cheque cruzado; os que recebem por transferência bancária são aproximadamente 134.700, ocupando 91,3% do número de beneficiários. Quanto aos beneficiários que recebem por cheque cruzado a enviar por via postal são por volta de 12.900, representando 8,7%”.

A devolução por transferência bancária abrange, para além dos 126.200 contribuintes que já efectuaram o registo em bancos (85,5%), os funcionários públicos que recebem o montante através dos serviços públicos (incluindo os organismos autónomos) e os trabalhadores de estabelecimentos de ensino que recebem subsídio através da conta bancária e que são, ao todo, cerca de 8.500 (5,8%).

Quanto à calendarização do programa, a DSF esclarece que “os contribuintes que efectuaram o registo para receber o montante da devolução por transferência bancária, serão atribuídos com prioridade, em 29 de Março, visto que os mesmos representam 85,5% do número total”.

A partir de 10 de Abril, o cheque cruzado será enviado, por via postal, aos contribuintes que não efectuaram o registo. Para os trabalhadores da Administração Pública, sem registo da conta bancária para receber o montante da devolução por transferência bancária (incluindo os dos organismos autónomos), o mesmo será depositado na sua conta para a recepção de vencimento, em 16 de Abril, ou no dia de atribuição definido pelo próprio organismo.

Ainda a partir do próximo dia 10, as informações relativas à transferência serão emitidas sob a forma de mensagem curta ou email ou por via electrónica. Para os contribuintes que não optaram pela forma electrónica de contacto, a DSF irá enviar-lhes o respectivo aviso.

Nos casos reportados ao pagamento da dívida, nova liquidação ou ao pagamento de impostos no período posterior à devolução da primeira fase do programa, a devolução será procedida, sucessivamente, pela DSF na fase seguinte.