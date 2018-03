Prazo para pagamento do imposto de circulação termina na terça-feira

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) alerta os proprietários para efectuarem o pagamento do imposto de circulação até à próxima terça-feira. O organismo avançou que, até à passada segunda-feira, cerca de 21% dos proprietários – um total de 50,977 veículos – ainda não tinham pago o imposto. O seu não pagamento dentro do prazo implica a cobrança de taxas de mora e juros. Para efectuar o pagamento, os proprietários podem, com o seu original do livrete do veículo, deslocar-se às áreas de atendimento da DSAT, algumas estações da Direcção dos Serviços de Correios e a mais de 130 sedes e sucursais determinadas de nove instituições bancárias de Macau. Podem ainda aceder ao pagamento electrónico disponibilizado pela DSAT. O organismo relembra que, para efectuar o pagamento do imposto de circulação, os proprietários que pretendem continuar a usar os seus veículos têm de liquidar as multas resultantes de infracções rodoviárias.

