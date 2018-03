Mais de 40 detidos em Macau devido a levantamentos ilegais de dinheiro em 2017

Mais de 40 pessoas foram detidas em Macau no ano passado por suspeita de fazerem levantamentos ilegais de dinheiro através de terminais de pagamento automático da instituição financeira Union Pay, indicou a Polícia Judiciária (PJ). Segundo a PJ, a instituição financeira terá perdido quase três milhões de patacas com esta prática criminosa.

No total foram detidas 43 pessoas, 37 provenientes da China continental e seis residentes de Macau, todos na qualidade de arguidos, de acordo com os dados enviados à agência Lusa. “A medida de termo de identidade e residência foi a coação aplicada a todos os indivíduos após a investigação do Ministério Público. Os indivíduos da China continental foram depois entregues ao Serviço de Migração para expulsão”, explicou a Polícia Judiciária.

O esquema passava pela angariação de turistas em casinos ou na proximidade. Os turistas seguiam depois para algumas lojas de penhores e joalharias para efectuarem o levantamento do dinheiro, através de terminais de pagamento automático da Union Pay da China Continental. O benefício para os alegados infractores é que desta forma pagam menos taxas durante a transação, adiantou a PJ.

A PJ investigou, no ano passado, 15 casos relativos ao crime de levantamento ilegal de dinheiro com cartões Union Pay e enviou 13 para o Ministério Público de Macau.