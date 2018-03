Macau e província de Siem Reap assinam memorando de entendimento

O Governo assinou ontem um memorando de entendimento com a província de Siem Reap, do Cambodja, que visa o estabelecimento de relações amigáveis, “como forma de promover a cooperação em vários âmbitos”. De acordo com o comunicado divulgado pelo gabinete do porta-voz do Governo, a assinatura do documento deverá “contribuir e unir os interesses comuns, através de uma base amigável entre a RAEM e a província de Siem Reap, como também apoiar e divulgar mutuamente as áreas do turismo, cultura, comércio, educação, ciência e tecnologia, protecção ambiental e preservação de património cultural”. As duas partes vão ainda “partilhar e trocar experiências através de um intercâmbio contínuo, para impulsionar o desenvolvimento conjunto”, e “reforçar a troca de informações no âmbito de turismo, investimento e outras áreas”. A cerimónia de assinatura realizou-se na manhã de ontem na Sede do Governo, tendo o memorando sido assinado pelo Chefe do Executivo, Chui Sai On, e pelo governador da província de Siem Reap, Khim Bunsong.

