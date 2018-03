Lucro da Fosun sobe 28% em 2017 para 13 milhões de renminbis

O lucro da Fosun, accionista do BCP e da Fidelidade, subiu 28,2% em 2017, face ao ano anterior, para 13,162 milhões de renminbis, anunciou ontem o grupo de investimento. Em comunicado, o grupo de investimento chinês refere que em igual período as receitas subiram 19% para 88.030 renminbis.

O presidente do Conselho de Administração da Fosun International, Guo Guangchang, afirmou, citado no comunicado, que em 2017 assinalou-se o 25º aniversário do grupo com o “resultado financeiro mais forte de sempre”.

“Ao longo destes anos, sendo uma empresa global com raízes chineses, melhorámos as principais operações industriais, focámos a nossa estratégia na construção de ecossistemas e contratámos os melhores talentos globais para executar a nossa estratégia de ‘customer-to-maker’ (C2M)”, prossegue o responsável.

“Estou muito orgulhoso por partilhar os nossos resultados financeiros recorde e anunciar que o Conselho de Administração recomendou um aumento do nosso dividendo este ano para 0,35 dólares de Hong Kong por acção”, adianta.

“Os nossos fortes resultados são uma combinação da melhoria das nossas operações principais e da alocação disciplinada de activos. Em 2017, assistimos a um crescimento significativo das nossas operações principais, incluindo a Fosun Pharma, Club Med, Millennium BCP e Nanjing Nangang”, salienta Guo Guangchang.