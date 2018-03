“Limites rigorosos” à circulação de autocarros na Ponte do Delta podem ser obstáculo

As restrições impostas pelo Governo local à circulação de autocarros entre Macau e Hong Kong através da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau são motivo de preocupação para investidores da vizinha Região Administrativa Especial. Com o projecto concluído, vão entrar em circulação diariamente 50 autocarros, sendo 16 licenças emitidas por Macau e 34 por Hong Kong.

Um dos investidores da One Bus, uma das operadoras de Hong Kong que tem licença para executar serviços diários entre a RAEHK e Macau, espera que o Governo de Macau reduza as restrições aos serviços transfronteiriços de autocarros na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e permita uma maior frequência dos serviços. Chan Man-keung, também presidente da Association of Taxi Industry Development, de Hong Kong, assumiu-se preocupado com o impacto negativo que a posição do Executivo de Macau possa vir a ter.

“O Governo de Macau estipula que um autocarro pode oferecer apenas uma viagem de ida e volta por dia, mas, na verdade, um autocarro pode fazer cinco ou seis viagens diárias de ida e volta. Esperamos que o Governo de Macau alivie esta restrição, caso contrário estaremos a incorrer em grandes perdas”, disse Chan Man-keung ao South China Morning Post (SCMP).

Chan é um dos nove investidores da One Bus, empresa que conseguiu uma frota de 19 autocarros que farão a ligação entre as duas cidades. Apesar dos riscos, a operadora tem grandes expectativas quanto às novas oportunidades para alcançar o sector do jogo local, depois de inaugurada a ponte multimilionária.

“Achamos realmente que existe um mercado para os serviços de autocarros de Hong Kong e Macau, já que muitos passageiros não gostam de viajar de barco devido ao enjoo. Com 19 autocarros podemos conquistar apenas uma pequena percentagem de participação no mercado, na verdade menos de 1%”, frisou Chan Man-keung.

O responsável disse ao SCMP que as tarifas foram provisoriamente fixadas entre os 160 e os 180 dólares de Hong Kong por passageiro, com o percurso a ter início no terminal de Kwun Tong, parando em Wong Tai Sin e Kwai Fong, e terminando em alguns casinos do território.

Os investidores da One Bus conseguiram 19 das 34 licenças emitidas pelo governo de Hong Kong para administrar serviços de autocarros. As restantes 15 licenças – todas têm a duração de seis anos e são aplicadas, cada uma, a um único veículo – foram conseguidas por outro grupo de investidores, nos quais se incluem a empresa de transportes Kwoon Chung Bus.

James Cheuk-on, director-executivo da Kwoon Chung Bus, de Hong Kong, afirmou não estar muito preocupado com as restrições ao serviço, uma vez que a sua empresa, que investiu em dois autocarros que farão a ligação entre os dois territórios, planeia uma operação flexível dos veículos.

“Como a Kwoon Chung Bus também opera serviços de autocarros locais, os nossos autocarros transfronteiriços poderiam ser transferidos para serviços locais quando terminarem as suas viagens diárias de ida e volta entre Hong Kong e Macau”, referiu James Cheuk-on, citado pelo SCMP.

Hong Kong investe mais 170 milhões de dólares

Tendo como base o custo de, pelo menos, cinco milhões de dólares de Hong Kong por cada autocarro, estima-se que o investimento total por parte da RAEHK ultrapasse os 170 milhões de dólares. O SCMP indica ainda que o Governo de Macau emitiu 16 licenças destinadas a empresas locais, o que significa que existirão um total de 50 autocarros a circular diariamente entre as duas cidades.

Em 2016, o número total de passageiros que circulou entre os dois territórios chegou aos 20,6 milhões. Quando a construção da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau estiver concluída e for aberta para circulação – que, como havia sido noticiado pelo PONTO FINAL, não vai acontecer antes de Julho devido aos “defeitos graves” nos aterros da ilha artificial que vai servir de ligação no lado de Hong Kong – espera-se que seja criado um novo mercado de transporte rodoviário.