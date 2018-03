Falta de patrocinador principal afasta ID do Open de Golfe

O Instituto do Desporto (ID) irá retirar-se da organização do Open de Golfe de Macau devido à falta de um “patrocinador principal”, anunciou ontem o Macau News Agency, citando fonte do organismo que tutela o desporto na RAEM.

O evento, que é co-organizado com a Associação de Golfe de Macau, contou, até 2016, com o apoio financeiro da Sands China como patrocinador principal. Em 2017, porém, o evento não contou com o patrocínio da operadora.

O Open de Golfe de Macau realiza-se no território desde 1998, com excepção de 2010, decorrendo habitualmente no mês de Outubro.