Estudo sobre renovação urbana avança em Maio

O estudo sobre a renovação urbana será lançado até ao início de Maio, anunciou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas, após a 2ª reunião plenária de 2018 do Conselho para a Renovação Urbana. De acordo com a Rádio Macau, Raimundo do Rosário não adiantou mais detalhes sobre um estudo que havia sido anunciado na reunião anterior, que decorreu há duas semanas. “Nesta altura não é conveniente dar nenhuma resposta ou pormenores porque, como vamos proceder a uma consulta, temos de garantir que haja igualdade entre todas as empresas, portanto, não é de todo conveniente que eu neste momento fale sobre conteúdo desses documentos”, afirmou o secretário, citado pela mesma estação.

