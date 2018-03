DST assume possibilidade de construção de cais junto ao Templo de A-Ma

O Governo está a considerar a construção de um cais perto do Templo de A-Ma, destinado à realização de viagens de cruzeiro de lazer entre a Península e as ilhas. À Macau News Agency (MNA), a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) afirmou esperar que o cais da península se desenvolva junto ao templo, “considerando a História e as histórias de Macau”. A decisão depende “de algumas questões técnicas”, que incluem o desenvolvimento de “instalações de apoio ao longo da costa”.

Em 2017, era a área junto à Torre de Macau onde se ponderava construir um cais, e foi na mesma altura que os planos para o estabelecimento de ligações marítimas entre a península e as ilhas foram divulgados pelo Governo.

De acordo com a MNA, será a Shun Tak Holdings Limited, uma operadora de navegação e grupo de propriedades e investimentos estabelecida na cidade, a empresa que irá operar os passeios. A empresa, liderada por Pansy Ho, planeia investir em viagens de cruzeiro de lazer com um plano inicial para fornecer duas rotas circulares ligando a Península de Macau à Taipa e a Península a Coloane, disse a DST à mesma publicação.

As localizações dos terminais nas ilhas estão “basicamente confirmadas”, sendo o Terminal Marítimo da Taipa e o Cais de Coloane. A DST afirmou ainda que está actualmente a negociar soluções com os departamentos relacionados e com o operador interessado.

O número de excursões de cruzeiro e o fluxo de passageiros ainda estão em fase de estudo, mas “espera-se que os passeios sejam mais frequentes”. A DST apontou também que os organismos governamentais relacionados – a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) é um deles – “discutirão com a operadora o aumento do número de excursões de acordo com a situação real quando os passeios de cruzeiro entrarem em operação”.

A DST não adiantou, porém, uma previsão para o arranque dos passeios nem o valor das tarifas, indicando apenas que este último será definido tendo em conta a rentabilidade e as práticas de preços nas regiões vizinhas.