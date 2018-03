TUI mantém decisão do Governo para recuperação de terreno em Seac Pai Van

O Tribunal de Última Instância (TUI) anunciou ontem que mantém a declaração de caducidade de concessão, por arrendamento, de um terreno com uma área de 5288 metros quadrados situado na zona industrial de Seac Pai Van (designado por lote SJ) e destinado à construção de um edifício industrial.

A concessionária Sociedade de Desenvolvimento e Fomento Predial Kin Chin requereu a suspensão da eficácia do despacho do Chefe do Executivo publicado em Novembro de 2016, que determinou a caducidade da concessão, pedido que foi indeferido pelo Tribunal de Segunda Instância (TSI). “Inconformada”, a Kin Chit interpôs recurso jurisdicional para o TUI.

Tendo tomado conhecimento do caso, o Tribunal Colectivo “indicou que o TUI só conhece de matéria de direito no recurso jurisdicional administrativo (artigo 152.º do Código de Processo Administrativo Contencioso), pelo que não lhe cabe apreciar matéria de facto, dado que os alegados documentos não fazem prova plena dos factos em causa”, aponta um comunicado do Gabinete do Presidente do TUI.

De acordo com o TUI, “não carecem de alegação nem de prova os factos notórios, devendo considerar-se como tais os factos que são de conhecimento geral”. No comunicado lê-se que “por maior notoriedade que tenha a empresa ora recorrente, não são factos do conhecimento geral que tenha máquinas e materiais no terreno relativamente ao qual a concessão por arrendamento foi declarada caduca e que o custo da desocupação do terreno a conduzirá ao estado de falência”.

“Por fim, tanto basta para que se tenha de negar provimento ao recurso jurisdicional, por falta de comprovação de que a execução do acto administrativo cause previsivelmente prejuízo de difícil reparação para a requerente ou para os interesses que esta defenda ou venha a defender no recurso contencioso”, acrescenta o TUI em comunicado.