Telemóveis de Macau atingidos por nova vaga de burlas telefónicas

Uma nova vaga de burlas telefónicas registou-se nos últimos dias no território. As chamadas, com indicativos de países como o Sudão ou a Papua Nova Guiné, tiveram como alvo números de telemóvel de Macau. A Polícia Judiciária (PJ) emitiu ontem um alerta em que apelou aos consumidores para que não respondam à chamada, uma vez que incorrem no pagamento de uma ligação internacional. As autoridades detiveram entretanto, este sábado, um indivíduo de Taiwan, tido como um dos principais membros de uma rede de burlões que operou em Macau entre Junho e Agosto de 2017.

As chamadas telefónicas, de duração breve, revelavam indicativos tão inusitados como o Sudão ou a Papua Nova Guiné. À CTM chegaram, entre domingo e segunda-feira, cerca de cinquenta queixas associadas a estas chamadas, revelou ontem a operadora de telecomunicações ao PONTO FINAL. Entretanto, também a Polícia Judiciária fez circular um alerta, em língua chinesa, em que apelava à população para que não retornasse estas chamadas, que implicariam o pagamento de uma ligação internacional.

Os casos de burlas telefónicas agravaram-se ao longo do último ano, e a Polícia Judiciária divulgou, também ontem, a detenção de um cidadão de Taiwan, apontado pelas autoridades, em declarações a este jornal, como um dos principais membros de uma rede que actuou em Macau no Verão do ano passado. O suspeito, de 38 anos, estará ligado a 16 casos de burla telefónica que resultaram num prejuízo de cerca de 940 mil patacas, e que resultara já na detenção de três suspeitos em Agosto de 2017.

“Com informação fornecida pela polícia da China continental, foi identificado o membro principal da rede. No dia 24 de Março, foi interceptado este membro da rede no Aeroporto de Macau, quando tentava sair”, adiantou a Polícia Judiciária, em declarações ao PONTO FINAL. As autoridades esclareceram ainda que o mesmo indivíduo foi interceptado e detido pela PSP, tendo o caso sido encaminhado para o Ministério Público.

Ainda de acordo com informação facultada pela PJ a este jornal, entre 1 de Janeiro e 25 de Março deste ano foram registados 452 casos de burla telefónica, que resultaram num prejuízo de 763 mil reminbis, 764 mil dólares de Hong Kong, 418 mil patacas e 20 mil dólares da Nova Zelândia. S.G.