Resultado dos estudos sobre diversificação da economia e sector do jogo só no terceiro trimestre

O Governo disse ontem que a Universidade de Macau e a Universidade de Ciência e Tecnologia estão à frente dos dois projectos de estudo que têm como enfoque a evolução do sector do jogo e a diversificação da economia local. A divulgação dos resultados deverá ser feita na segunda metade deste ano.

Os relatórios dos estudos sobre as políticas de diversificação adequada da economia e desenvolvimento do sector do jogo de Macau deverão estar concluídos no terceiro trimestre deste ano. A liderar o projecto de estudo encontram-se a Universidade de Macau (UM) e a Universidade de Ciência e Tecnologia (MUST), avançou ontem a Direcção dos Serviços de Economia (DSE).

O anúncio surgiu em resposta a um pedido de informações sobre a análise da actual e futura dimensão do sector do jogo no território endereçado pelo deputado José Pereira Coutinho. “Enquanto entidade de apoio técnico-administrativo respectivo Conselho [para o Desenvolvimento Económico], a DSE finalizou já todos os processos adjudicatórios desses dois projectos, nos termos da legislação relevante, estando prevista a conclusão dos respectivos relatórios no terceiro trimestre do corrente ano”, aponta a DSE no documento.

A sugestão para que fossem as duas instituições de ensino superior locais as responsáveis pelos projectos de estudo partiu da Secção para o Estudo das Políticas de Diversificação Adequada da Economia, que funciona junto do Conselho para o Desenvolvimento Económico, servindo os resultados “para que se pudesse facultar ao Governo da RAEM recomendações cientificamente justificáveis” quanto àquelas políticas.

O Governo explica que o projecto de estudo “Análise quantitativa sobre a dimensão moderada da indústria do jogo (2020-2030) partindo dos aspectos económico e social da RAEM”, encomendado à UM, “tem por objectivo proceder-se a uma análise e investigação quantitativa relativamente à escala adequada do sector, com base em perspectivas respeitantes, nomeadamente aos impactos por ele trazidos para a economia e sociedade da RAEM”.

Já o estudo adjudicado à MUST, intitulado “Análise quantitativa sobre a dimensão moderada da indústria do Jogo (2020-2030), partindo das perspectivas do desenvolvimento saudável do sector e da concorrência regional”, “visa realizar uma análise e investigação quantitativa relativamente à escala adequada do sector, nas ópticas assentes no desenvolvimento saudável do mesmo e na concorrência regional”.