Recebidas mais de mil propostas em concurso público de alvarás de táxis

Terminou ontem o prazo da entrega das propostas para o concurso público de concessão de 100 alvarás de exploração de táxis, tendo a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) recebido um total de 1.024 propostas. Segundo o organismo, o acto público de abertura irá ter lugar amanhã, pelas 10h00, no Fórum Macau.

Segundo as disposições do processo do concurso, o concorrente está obrigado a assistir ao referido acto público “de modo a garantir os seus direitos”. Caso não possa comparecer, pode designar legalmente um representante que, por sua vez, terá de apresentar, para além do documento de identificação válido e o recibo da entrega da proposta, a procuração assinada pelo concorrente e reconhecida ou autenticada notarialmente, acrescenta a nota da DSAT.