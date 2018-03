Número de alunos de licenciatura em Portugal duplica em cinco anos

O número de alunos de Macau a frequentarem licenciaturas em Portugal tem vindo a aumentar. De acordo com dados avançados pelo Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) à Rádio Macau, no passado ano lectivo (2017/2018) o número cresceu para 205, cerca do dobro do que foi registado há cinco anos (101). Portugal representa, no entanto, apenas 1,7% do número total de alunos residentes que optaram por tirar uma licenciatura fora de Macau.

Face ao ano lectivo de 2016/2017, o número de estudantes do território que frequentavam licenciaturas em Portugal conheceu um aumento de 16%, sendo que os dados têm por base os registos de alunos de Macau no programa “Subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior”.

O GAES avançou à mesma emissora que também foi registado um crescimento no número de alunos de Macau que frequentam mestrados em Portugal. Contaram-se 84 no último ano lectivo, mais 33 do que em 2012/2013. No caso dos mestrados, a tendência foi variando, ao contrário da tendência positiva que pautou os últimos cinco anos no que diz respeito às licenciaturas em Portugal.

A evolução no caso dos doutoramentos assemelhou-se à dos mestrados, tendo vindo a sofrer oscilação ao longo da mesma janela temporal. Em 2016/2017, porém, registou-se uma quebra em termos anuais, sendo que apenas quatro estudantes optaram fazer o doutoramento em Portugal. Este número iguala o de há cinco anos e representa menos seis do que o ano lectivo anterior.