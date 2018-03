Menos subsídio de turno na função pública domina opiniões recolhidas e preocupa deputados

A nova proposta de lei de alteração ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau (ETAPM) introduz um novo sistema de cálculo de subsídio de turno que prejudica os funcionários públicos. O novo regime prevê que o pessoal receba menos subsídio, questão que dominou as opiniões recolhidas em Fevereiro e que preocupa os membros da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.

Cláudia Aranda

A nova proposta de lei de alteração ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau (ETAPM) introduz um novo sistema de cálculo que prejudica os funcionários públicos, sendo que estes passam a receber menos subsídio pelo trabalho por turnos. Esta questão dominou o conteúdo das opiniões recolhidas ao longo do mês de Fevereiro e está a preocupar os membros da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que já concluiu a análise preliminar da proposta de lei, disse ontem o presidente Vong Hin Fai.

“Conforme o novo regime, o pessoal vai receber menos subsídio, por isso recebemos mais opiniões sobre esta matéria de turnos”. Por essa razão, “a comissão está mais preocupada com esta questão e então pretende ouvir a explicação do preponente”, que é o Governo, explicou o presidente da 3ª Comissão, Vong Hin Fai.

No actual regime em vigor, esta matéria é tratada no artigo número 202, segundo o qual o subsídio de turno é calculado com base na multiplicação do vencimento por uma das três percentagens: 17,5 %, 12,5% e 7,5 %, “dependendo da complexidade do trabalho e, também, do impacto para o trabalhador a nível físico e psicológico”, disse Vong Hin Fai. Mas, na proposta de lei em discussão, é o artigo 192 que define esta matéria, propondo cinco percentagens para o cálculo de subsídio de turnos: 17.5 %, 15%, 12,5%, 10% e 7,5 %, aplicadas conforme o impacto no descanso do trabalhador. O valor mais elevado de 17,5 % é pago quando metade ou mais de metade do horário de trabalho do funcionário tem lugar entre as 24 e as 8 horas, e é totalmente ou parcialmente prestado no sábado ou domingo.

Durante o processo de consulta sobre a proposta de lei, realizada em Fevereiro, a comissão recolheu um total de 56 cartas e e-mails com sugestões e opiniões. Dentro dessas 56 sugestões, 45 foram apresentadas individualmente e 11 em nome colectivo. Dos 45 documentos, quatro foram identificados com o nome ou o e-mail que reflecte o serviço a que pertence o subscritor. “Os outros 41 documentos apresentados individualmente não foram subscritos ou a sua identidade não foi possível de confirmar. Em relação aos 11 documentos apresentados colectivamente, dois foram subscritos por associações legalmente constituídas e nove foram apresentados em nome colectivo, só que a sua identidade não foi confirmada”, explicou Vong Hin Fai.

A comissão realizou uma lista das opiniões para análise e discussão, estando essas opiniões relacionadas sobretudo com “férias, trabalho extraordinário, trabalho por turnos, horário específico de trabalho, regime de disponibilidade, acompanhamento de familiares por motivo de doença, faltas por motivo de doença, ou por motivo de pontualidade e prémios por actividade”, adiantou Vong Hin Fai.

No total foram apresentadas 168 opiniões, sobre todas as matérias, esclareceu. Uma lista das opiniões “vai ser encaminhada ao proponente para sua referência, mas a identidade dos subscritores não vai ser revelada, porque eles não nos autorizaram a revelá-la”, assegurou Vong Hin Fai. Os membros da 3ª Comissão esperam reunir-se com o Governo depois da Páscoa, já em Abril, para apresentarem as opiniões recolhidas e as suas dúvidas sobre a proposta. Os membros da comissão esperam concluir os trabalhos até 18 de Maio.