Mais de 360 pessoas acusadas de fumarem em locais proibidos dentro de casinos

Os Serviços de Saúde e a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos autuaram 364 indivíduos por fumarem em espaços proibidos por lei. A maioria são turistas e 50 são residentes de Macau. Os Serviços de Saúde avançaram ainda que estão a receber e a analisar pedidos de criação de salas de fumadores em casinos: o Casino “Ponte 16” e o casino “MGM Grand” são dois exemplos.

Os últimos números revelados pelos Serviços de Saúde indicam que 364 indíviduos foram alvo de acusação por fumarem em locais proibidos por lei, no âmbito das 219 inspecções a casinos do território conduzidas pelos Serviços de Saúde em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). Do total de acusados, desde o início do ano até ao passado dia 23, 343 infractores eram do sexo masculino (94,2%) e 21 infractores do sexo feminino (5,8%); 314 das pessoas autuadas eram turistas (86,2%), 50 eram residentes de Macau (13,7%).

Com a entrada em vigor das alterações à Lei de controlo do tabagismo, no dia 1 de Janeiro deste ano, quer nas áreas comuns de jogo, quer nas salas VIP, passou a ser totalmente proibido fumar, excepto em salas de fumadores que estivessem de acordo com os requisitos legais. Até ao passado dia 23, os Serviços de Saúde “detectaram apenas uma infracção à lei, nomeadamente um caso de não afixação de dísticos, de forma visível, num local onde é proibido fumar, no casino, levando à abertura de processo”, indicou o organismo em comunicado. O processo continua a decorrer, sendo que, além deste, “não foram registados outros casos suspeitos de violação da responsabilidade assumida pelos casinos”.

Casinos pedem salas de fumadores

O Governo está actualmente a receber e a analisar pedidos de criação de salas de fumadores remetidos por parte de casinos. O Casino “Ponte 16” e o Casino “MGM Grand” são dois exemplos, tendo pedido a criação de um total de 12 salas de fumadores – actualmente em fase de análise. Os Serviços de Saúde alertam para que, “devido ao tempo necessário à aprovação das salas, caso os casinos pretendam a autorização de uso de salas de fumadores nos casinos antes do dia 1 de Janeiro de 2019, devem entregar os pedidos junto dos Serviços de Saúde até ao dia 28 de Setembro deste ano”.

Já as salas de fumadores autorizadas por disposições antigas ou as novas salas de fumadores devem cumprir as normas relativas aos requisitos mínimos a que devem obedecer as salas de fumadores das instalações aeroportuárias e dos casinos e as directrizes sobre as salas de fumadores.

“Caso não exista parecer desfavorável às salas de fumadores emitido pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes ou Corpo de Bombeiros, os Serviços de Saúde irão proceder à verificação ‘in loco’, acompanhados dos serviços interdepartamentais, do cumprimento das disposições legais e posteriormente, caso sejam autorizadas, as salas de fumadores poderão entrar em funcionamento”, escrevem os Serviços de Saúde em comunicado.

No que respeita às salas de fumadores que foram criadas e autorizadas de acordo as indicações do Despacho do Chefe do Executivo (que se refere aos dísticos de sinalização, área para fumadores, salas de fumo e ventilação) não podem ser utilizadas a partir do dia 1 de Janeiro do próximo ano e deve ser formulado novo pedido. Os Serviços de Saúde apontam que “estas salas passam a ser salas onde não é autorizado fumar, devendo ser colocados dísticos de proibição de fumar de acordo com a lei, caso contrário, a multa a aplicar pode ser de 20 mil a 200 mil de patacas após acusação e condenação”.