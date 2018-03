Macau acolhe pela primeira vez anúncio dos “50 Melhores Restaurantes da Ásia”

Macau acolhe hoje, e pela primeira vez, o anúncio da lista dos “50 Melhores Restaurantes da Ásia em 2018”, depois de ontem vários chefes de cozinha galardoados terem partilhado experiências numa sessão de conferências e demonstrações.

As “50 Melhores Conversas” (“50 Best Talks”), que decorreram durante o dia de ontem num hotel de Macau, tiveram como pano de fundo o tema “Explorando a Identidade” na cozinha asiática, em que os ‘chefs’ partilharam histórias e novas tendências.

Entre os vários oradores estiveram o premiado deste ano dos “50 Melhores Restaurantes” com o Prémio de Carreira, “número dois” da lista dos “50 Melhores Restaurantes da Ásia em 2017”, e o único chefe chinês na lista dos “50 Melhores Restaurantes do Mundo”, André Chiang, original da região de Taiwan, que falou sobre o seu percurso. Um dos outros intervientes foi a chefe japonesa Hiroe Higuchi, que falou sobre sustentabilidade e combinação de ingredientes japoneses com técnicas francesas.

Organizada com o apoio da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), a cerimónia de divulgação da lista e a respectiva entrega de prémios são alguns dos eventos em destaque da iniciativa “2018 Ano da Gastronomia de Macau”.

Macau entrou para a Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) na área da Gastronomia a 31 de Outubro de 2017, tornando-se a terceira cidade na China, a seguir a Chengdu e Shunde, a conquistar tal feito. Por essa razão, foi nomeada também, pela primeira vez, como cidade anfitriã da cerimónia de entrega de prémios e outras actividades relacionadas entre 2018 e 2019, anunciou, em Novembro, a DST.

A lista dos 50 melhores restaurantes asiáticos é votada por um comité de 300 membros, incluindo especialistas de restauração, escritores especializados em gastronomia, ‘chefs’ e donos de restaurantes de toda a região asiática. Em 2017, dois restaurantes macaenses foram distinguidos, ocupando as posições 32 e 39 da tabela. Este ano, serão também entregues dez prémios especiais, incluindo o “Prémio Restaurante Sustentável”.

Lançada em 2013, esta é uma adaptação regional da lista dos “50 melhores restaurantes do mundo”, publicada pela Restaurant Magazine, da empresa William Reed Business Media, desde 2002.