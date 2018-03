Inspecção da Educação deixa Administração da FEPM com as orelhas quentes

São muitas as críticas à gestão da Fundação Escola Portuguesa de Macau (FEPM) no relatório da Auditoria mandada fazer pelo ex-ministro Nuno Crato. Elogios não existem, apenas as dúvidas dos inspectores, num relatório agora tornado público, mas de forma incompleta, quando a FEPM faz 20 anos.

João Paulo Meneses

Em 2013 a Inspecção Geral de Educação e Ciência (IGEC), sob a tutela do Ministério da Educação, entregou ao então titular Nuno Crato o relatório que este governante solicitara com o objectivo de “auditar o funcionamento nos domínios administrativo e financeiro” da Fundação Escola Portuguesa de Macau (FEPM).

O relatório da Auditoria manteve-se secreto (ou pelo menos afastado dos olhares dos jornalistas), apesar de diversas tentativas feitas, por exemplo, nos últimos anos pelo PONTO FINAL para o consultar. Cinco anos depois, é finalmente possível revelar as conclusões, depois de um parecer favorável da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, a mesma Comissão que, na década passada, obrigara a FEPM a divulgar ao PONTO FINAL os relatórios e contas onde se percebia a dívida da Fundação Oriente.

Ainda assim, verdade seja dita, não são todas as conclusões da Auditoria, uma vez que o relatório disponibilizado vem truncado em diversos pontos, basicamente todos aqueles que têm a ver com… dinheiros e o acordo entre a FEPM e a Sociedade de Jogos de Macau. Mas, felizmente, essa parte foi também contemplada por um outro relatório, da Inspecção de Finanças, que divulgámos no ano passado.

“Condicionando de forma gravosa o desenrolar dos trabalhos”

Durante cerca de um ano, os inspectores da IGEC analisaram a actividade da FEPM entre os anos lectivos de 2006/2007 a 2011/2012. Mas como os próprios revelam no documento a que o PONTO FINAL teve acesso, “a inexistência das demonstrações financeiras da FEPM, relativas aos períodos de 2006/2007 a 2011/2012, assinadas pelo Conselho de Administração e pelo responsável da contabilidade da FEPM, impossibilitaram a sua análise por parte da equipa auditora, condicionando de forma gravosa o desenrolar dos trabalhos, nomeadamente no que concerne à opinião da IGEC sobre a actividade e contas da FEPM, no período relativo aos anos lectivos de 2006/2007 a 2011/2012”.

E não foi esta a única limitação que os auditores encontraram. “A inexistência de um acervo documental único e centralizado, a que se assiste na FEPM, quanto aos registos societários (administrativos, actas dos vários órgãos), quanto às movimentações bancárias (em contas sediadas em Portugal e na RAEM), quanto aos registos e documentos contabilísticos, dispersos nas instalações da Secretaria Geral do Ministério da Educação e nas instalações da EPM”, também é censurada no relatório, afirmando os inspectores que disso deram conhecimento ao ministro.

Ao longo de 40 páginas, são muitas as vezes em que os administradores da FEPM são censurados pela IGEC. Mais um exemplo: “no decurso dos trabalhos foram evidenciados cheques bancários, não preenchidos, da conta da Caixa Geral de Depósitos, constando a assinatura do Presidente do CA. Sendo certo que apesar da movimentação dos meios bancários da FEPM obrigar, pelo menos, à assinatura de dois administradores, não nos parece que o procedimento do Presidente do CA assinar cheques ‘em branco’ seja o mais adequado ao cumprimento das boas práticas de controlo interno exigidas cm qualquer instituição”.

Situação económico-financeira

É na parte em que tentam perceber a situação económico-financeira da FEPM que os inspectores encontram mais problemas. A começar pelo facto de que “o último documento de prestação de contas referia-se ao período de 1 de Agosto de 2005 a 31 de Julho de 2006”, acrescentando os auditores que “não constava da documentação qualquer informação que reflectisse posterior prestação de actividades e contas, pelo CA da FEPM” (recorde-se que a auditoria começou a ser feita em 2012).

E as críticas não se limitaram ao Conselho de Administração: “o último relatório elaborado pelo Conselho Fiscal com vista à emissão de parecer sobre a aprovação das contas da FEPM datava de 31 de Agosto de 2007”.

Ao esmiuçarem a actividade da Fundação, os inspectores perceberam que “a FEPM, apesar de localmente se encontrar reconhecida como instituidora da EPM, não comprovou, ainda a sua inscrição perante as entidades competentes da RAEM, encontrando-se por isso pendente a sua legalização”.

“Importa reafirmar que a IGEC, reiteradamente, solicitou a entrega dos documentos de prestação de actividades e contas, cooperando com os demais actores no sentido de tempestivamente ser possível ao CA da FEPM reunir a informação e a documentação em falta, submetê-las à deliberação dos seus órgãos competentes, reparando, assim, a inexistência da informação junto das suas entidades instituidoras” – é mais um excerto retirado do documento.

Sem resposta

É precisamente no capítulo da “Informação financeira” que o documento disponibilizado este ano aparece truncado. A reposição da informação foi entretanto solicitada à IGEC, mas a resposta foi negativa. As partes cortadas devem-se “ao poder discricionário da administração sobre qual a informação que cumpria os referidos requisitos”, referindo ainda a IGEC que “tal disponibilização deveria ter em conta uma efectiva ponderação de interesses.”

Ainda assim, diferente do que fez o Conselho de Administração da FEPM às perguntas do PONTO FINAL – sem resposta. Além de pretendermos saber de que forma as críticas e as recomendações da IGEC foram tidas em conta desde 2013 até ao presente, seria também uma oportunidade para se fazer o balanço dos 20 anos da Fundação.

Quanto ao Ministério da Educação, há muito que o silêncio é absoluto, sempre que o tema é a gestão da FEPM. A equipa do actual titular, Tiago Brandão Rodrigues, só veio acentuar esse paradigma.

Um dado mais: quem recebeu este relatório da IGEC com um grande sorriso foi a Fundação Oriente (FO), uma vez que, como escreve Carlos Monjardino numa carta então enviada a Nuno Crato, o documento “vem confirmar as objecções quanto ao modo como se processou a instituição daquela fundação, com irregularidades que, no entender da FO, colocam em causa o próprio acto fundacional e a aquisição de personalidade jurídica pela FEPM ou a atribuição de utilidade pública”.

… além do relatório da Inspecção de Finanças

O relatório da Auditoria à FEPM, por parte da IGEC, agora revelado, é uma das duas peças de um puzzle que inclui um outro relatório realizado pela Inspecção Geral de Finanças (IGF), e que o PONTO FINAL divulgou em Novembro do ano passado, com data de 2015.

Recorde-se que a IGF investigou “o grau de cumprimento das obrigações da Fundação Escola Portuguesa de Macau, do seu Conselho de Administração (CA) e dos seus instituidores, em especial quanto às contribuições financeiras necessárias para o funcionamento da Escola Portuguesa de Macau” respondendo “à questão-chave: existe uma dívida efectiva e quantificável da Fundação Oriente à FEPM?”.

Foi nesse contexto que a FO fez o pagamento de 21.454.995 patacas à FEPM, saldando o que a IGF considerou ser uma dívida e a instituição presidida por Carlos Monjardino “diferenças resultantes de uma gestão pouco rigorosa”.

Como o PONTO FINAL então noticiou, também o relatório da IGF deixa a Administração da FEPM de orelhas a arder: “Desde o ano lectivo 2010/2011 verifica-se um crescimento acentuado das despesas da Escola Portuguesa de Macau, sem tradução directa, quer no número de alunos do estabelecimento de ensino, quer no respectivo número de trabalhadores, com o subsequente aumento da comparticipação financeira a suportar pelo Estado Português”. Ou: “acresce que não existe garantia de que a informação relativa à FEPM (nomeadamente, contabilística) é integral e fiável”. J.P.M.

Menos alunos, mais despesa

Dados disponibilizados pelo relatório da Inspecção Geral de Finanças (IGF) permitem perceber que há hoje menos alunos, mas a despesa na Escola Portuguesa de Macau é maior.

Tomemos como referência não o ano da fundação, porque as despesas de instalação fizeram-se sentir, mas por exemplo 2004/05: 560 alunos, 26,4 milhões de patacas.

E comparemos agora com 2014/15, os últimos dados da IGF: 501 alunos, 45,5 milhões de patacas. Ou seja, nesse ano lectivo o custo per capita por aluno foi de 90,913 patacas. J.P.M.