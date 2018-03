Candidatos a inspectores da DICJ sujeitos a estágio

O ingresso na carreira de inspector da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) passa, desde ontem, a estar sujeito à realização de estágio. O novo modelo foi ontem publicado em Boletim Oficial e prevê um estágio que inclui duas fases: um curso de formação teórica, que “visa ministrar aos estagiários os conhecimentos teóricos e práticos necessários ao exercício da função inspectiva”; e um curso de formação prática, que “visa inteirar os estagiários do ambiente real de trabalho, no âmbito dos métodos de trabalho das respectivas funções, por forma a prepará-los para o desempenho da acção inspectiva”.

O Regulamento do Estágio para Inspectores da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos aponta que, no final da formação, o estagiário deverá ser capaz de “adaptar-se à função de inspector”, aplicar na prática os conhecimentos adquiridos no curso de formação”, “desenvolver o espírito de trabalho em equipa” e “adequar os princípios deontológicos ao desenvolvimento das suas tarefas concretas”.

Durante o estágio, que terá a duração de seis meses, os formandos obterão noções básicas de Direito Penal, Processo Penal e Procedimento Administrativo, e serão introduzidos ao universo do sector do jogo de Macau, nomeadamente às modalidades dos jogos de fortuna ou azar, máquinas electrónicas ou contratos de concessão.

O documento indica ainda que “o estagiário não goza de competência inspectiva, tendo as actividades de que seja incumbido carácter puramente formativo, sendo realizadas sob direcção, supervisão e responsabilidade do orientador de estágio”. Todavia, pode “o estagiário ser arrolado como testemunha” nos casos de actividades de fiscalização e visitas de inspecção aos casinos.