Assistentes sociais: Proposta com requisitos “rígidos” remetida para o Governo

A 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa voltou ontem a reunir-se para análise e discussão da proposta de lei referente à acreditação profissional e inscrição para assistente social. No entender da comissão, as pessoas acusadas com sentenças de prisão igual ou superior a três anos por crimes de negligência não devem ser impedidas de se tornarem assistentes sociais, instando o Governo a rever os critérios de diferenciação sobre os diferentes graus de crimes.

Pedro André Santos

Após quase três horas de discussão, o presidente da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo, falou aos órgãos de comunicação social sobre alguns pontos que parecem ainda não reunir consenso entre as partes. No centro da discussão esteve o ponto sobre a “inscrição”, no qual os deputados consideram ser demasiado “rígido” que as pessoas acusadas com uma pena de prisão igual ou superior a três anos por um crime de negligência não possam candidatar-se a assistentes sociais.

No entender da comissão, deve haver uma diferenciação sobre os diferentes graus de crimes, nomeadamente em relação a crimes com intenção e negligência. “Se uma pessoa estiver a conduzir e matar uma pessoa, se for condenado a mais de três anos não se pode inscrever, e pode cancelar a sua inscrição. Nós achamos que é muito rígido, mas os assistentes sociais acham que está certo. Mesmo não estando relacionado com o exercício da profissão, deve ser rigoroso. Achamos que na redacção deve estar referido que é apenas por um crime doloso”, referiu Chan Chak Mo.

Outro dos pontos que esteve em discussão prendeu-se com a definição das possíveis sanções disciplinares, algo que não está claro na proposta, de acordo com os deputados. Os novos regulamentos propostos determinam que uma licença de assistente social pode ser suspensa consoante a severidade dos danos causados às pessoas a quem os serviços são prestados. Porém, os deputados apontam que a proposta não é muito clara nesse sentido, instando o Executivo a esclarecer estas definições. “Como é que se vai avaliar o assistente social? Se falar em voz alta o utente pode dizer que tem medo. E depois há uma suspensão que parece algo exagerado”, disse Chan Chak Mo.

O presidente da comissão frisou ainda que os interessados em serem acreditados como assistentes sociais necessitam de frequentar “disciplinas nucleares para conseguir exercer esta profissão”, recordando que actualmente apenas o Instituto Politécnico de Macau, Universidade de São José e Universidade Cidade de Macau dispõe de cursos para a área de Serviço Social.