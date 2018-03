“A imagem de qualidade vai circular e vamos construir a marca PHOTO MACAU”

Na sua primeira edição a PHOTO MACAU | ART FAIR apresentou-se numa versão de pequena escala, mas “de grande qualidade”. É este posicionamento que guiará as próximas edições do evento dedicado à fotografia e à arte digital, garantiu Cecilia Ho ao PONTO FINAL. A fundadora sublinhou que já há muita gente em Macau a fazer o trabalho de promover os artistas locais. O objectivo desta feira é outro: trazer ao território arte de nível mundial para ajudar os artistas crescer.

Cláudia Aranda

Cerca de 2.600 pessoas terão visitado a PHOTO MACAU | ART FAIR entre sábado e o dia de ontem, calcula Cecilia Ho, artista plástica, directora executiva e mentora da primeira feira de arte dedicada à fotografia e à imagem em movimento em formato digital. “Mais do que as expectativas”, assegurou a artista plástica ao PONTO FINAL, ontem, em momento de balanço do evento de três dias realizado no espaço de exposições do Venetian, no Cotai.

“Os visitantes não são muitos, mas percebi que a escala não é assim tão relevante. É mais importante quem vem e com quem conseguimos estabelecer contacto, penso que consegui alguns resultados”, afirmou a editora e galerista Jeong Eun Kim, de Seul, representante da “The Reference”.

Pennie Leung, consultora de arte da galeria de Hong Kong ”Osage”, descreveu o público que passou pela feira ao longo dos três dias como “pessoas que realmente conhecem arte”. Os visitantes eram de “Macau, Hong Kong, China, Coreia. Nós tivemos muitas pessoas de bom gosto, alguns coleccionadores de arte, que realmente conhecem o trabalho artístico, e isso é o que queremos enquanto galeria que promove artistas. Queremos mostrar como a arte pode realmente inspirar de uma maneira muito inconsciente, uma maneira que nos ensina a ver e a perceber o universo”.

O artista plástico de Taiwan, Chung-Liang Chang, fundador da galeria “Culturegathery” em conjunto com a crítica e curadora de arte Carole Sun Wei-Shiuan, também se manifestou satisfeito com a participação na PHOTO MACAU | ART FAIR. Em três dias de presença nesta feira venderam um trabalho do artista de Taiwan, Deng Po-Jen. Mas, sublinharam, o mais importante foram os contactos estabelecidos com pessoas ligadas às artes, “de França, Alemanha, Hong Kong, China, Macau, Taiwan”. “Achamos que o ambiente esteve muito internacional”. Na próxima semana realiza-se a Art Basel Hong Kong e os galeristas acreditam que a proximidade da data de realização do evento chamou gente de outras paragens a Macau.

Imagens digitais “é o futuro onde já estamos”

A galerista e consultora criativa, Pennie Leung, acredita que as artes e imagens em movimento não são apenas uma tendência passageira. As imagens em movimento em formato digital “é o futuro onde estamos agora”. “Claro que arte é sempre arte, é pintura, é fotografia. Mas, ‘new media art” é outra forma de nos expressamos. Podemos dizer que é uma tendência, mas é também o futuro da arte. Estamos a caminhar para lá”, afirmou a representante da galeria de Hong Kong, “Osage”.

Projectado na parede, a galeria mostrou o trabalho “Virtual Actors in Chinese Opera”, do artista alemão Tobias Gremmler. A instalação, avaliada em 18 mil dólares norte-americanos, tem a duração de oito minutos, dividida em sete actos. “É um longo trabalho de ‘media art’”, explicou Pennie Leung. “Nós na nossa galeria apresentamos todo o tipo de trabalho, mas estamos a orientarmo-nos cada vez mais para ‘media art’ e fazemos muita instalação”, explicou.

Enquanto peça artística, a instalação e a imagem em movimento, “não se limita aos grandes espaços de museu e das galerias”, assegura a consultora de arte. “Acho que estamos a entrar numa nova era em que que imagens em movimento em formato digital já fazem parte das nossas vidas, já não é apenas uma coisa imóvel que você põe na parede em casa. É claro que não podemos comparar uma mansão enorme e um pequeno apartamento, mas eu não vejo o espaço como uma limitação, porque se é ‘media art’ não há limitação para isso, você também pode ligá-la e mostrar na televisão lá de casa, por exemplo, o espaço de exposição não se limita a um museu”.

“Um homem de Macau em Paris”

“Queria muito promover artistas coreanos no estrangeiro, mas geralmente existe a barreira da língua, a China é um vizinho muito grande, nunca tentámos vir, mas desta vez viemos a Macau “, explicou Jeong Eun Kim, de Seul, que conseguiu atingir os objectivos: vendeu trabalhos de artistas coreanos e conseguiu que durante a feira surgisse um convite para uma exposição, vindo também de Seul, de galeristas que não conseguiram fazer-se representar na PHOTO MACAU, mas que vieram ver como era. “Fico satisfeita por estarmos a conseguir promover os artistas, que era o que eu queria”, disse.

A directora da “The Reference” explicou que a empresa “não é uma galeria”, mas antes “uma plataforma de publicação de ‘new media’. “Promovemos e publicamos livros de arte, a maior parte das vezes fazemos trabalho de curadoria”, explica. Esta é a primeira vez que a curadora está numa feira como esta, apesar de já ter feito curadoria em muitas cidades asiáticas. Durante o fim-de-semana, Jeong Eun Kim vendeu duas obras do coreano Seung-woo Yang, que vive em Tóquio. Uma das fotografias, avaliada em dois mil dólares norte-americanos, foi comprada pelo coleccionador de arte Mario Van Kelterborn, que apresentou no sábado durante a feira o seu acervo. As imagens compradas integram a colecção “Shinjuku Lost Child”, trabalho que valeu a Seung-woo Yang o título de primeiro estrangeiro a ganhar o Domon Ken Award, um dos prémios de fotografia japoneses mais relevantes pelo trabalho de 14 anos a documentar o lado sombrio e obscuro do bairro de Shinjuku e dos seus habitantes.

Nas paredes brancas do espaço de exposição da galeria “Culturegathery” ressalta a imagem a preto-e-branco, avaliada em 35 mil dólares norte-americanos, de Hsieh Chun-Te, um dos artistas que vai representar Taiwan na Bienal de Veneza de 2018. Em grande escala, uma mulher, nua, parece que se retorce em sofrimento enquanto desliza por uma rampa, em direcção a um lago rodeado por montanhas. De perfil, na parede anexa, está “Um homme de Macau à Paris”, que é também o título de um dos quadros do artista plástico Chung-Liang Chang. O homem de Macau, Chang conheceu nos anos que esteve em Paris e retratou-o, usando técnicas mistas, fotografia e colagem. O trabalho, com uma tiragem de quatro cópias, está avaliado em quatro mil dólares norte-americanos. Esse mesmo homem de Macau, avistado em Paris, veio à exposição para se rever na obra-de-arte, conta Chang, mostrando a fotografia do retratado junto com a família, diante do quadro

Arte de qualidade pode fazer Macau crescer

O evento fundado por Cecilia Ho teve o apoio da Sands China e do Governo de Macau, através do Fundo das Indústrias Culturais, num projecto faseado. O Governo contribuiu com “cerca de 10 por cento do orçamento global de mais de 10 milhões dólares de Hong Kong”, explicou Cecilia Ho. Uma parte relevante do orçamento foi destinada aos seguros que cobrem possíveis danos. “Para construir uma feira de arte de qualidade não se pode trabalhar com um orçamento pequeno”, assegurou a artista e curadora.

Cecilia Ho sublinhou que já há muita gente em Macau a fazer o trabalho de “promover os artistas através de eventos destinados exclusivamente a residentes de Macau”. O objectivo desta feira é outro: “Na minha opinião, se os artistas de Macau não tiveram a oportunidade de conhecer e ver arte de classe mundial, como é que podem evoluir, inspirarem-se e irem adiante? Por isso, quero trazer a arte a Macau e Macau pode beneficiar com isso, quem pode trazer um ‘Host’ à Ásia? Nenhum museu asiático conseguiu fazê-lo. É preciso os contactos, espero que perceba o trabalho de bastidores necessário, o tipo de dedicação que estou a dar a Macau e às suas gentes”.

Uma feira que Hong Kong não tem

A PHOTO MACAU organiza-se em três direcções, explicou a fundadora do evento. “A primeira é mostrar os artistas de qualidade de todo o mundo, através de galerias, de qualidade, para que eles tenham uma plataforma para se mostrarem. Segundo queremos trazer a Macau exposições de classe mundial, por exemplo, desta vez tivemos a exposição do fotógrafo Horst P. Horst com 56 trabalhos, o que é uma mostra rara, tivemos um cavalheiro que veio ver a exposição mais do que uma vez e que nos disse que nunca tinha visto tantos trabalhos de Horst juntos numa única exposição, ficámos felizes com esse comentário”, disse Cecilia Ho.

A organizadora do evento explicou que esta mostra de 56 fotografias de Horst P. Horst, considerado um dos fotógrafos mais icónicos do século XX, pertence a uma colecção maior de 136 imagens, avaliada em “alguns poucos milhões de dólares norte-americanos”. A colecção foi emprestada pela galeria alemã “Volker Diehl”, estabelecida em Berlim. “Desde há cinco anos que não eram exibidos tão grande número de fotografias de Horst, a última foi no Victoria and Albert Museum, em Londres”, afirmou Cecilia Ho.

A segunda exposição “Irritation: There is a Criminal Touch to Art”, de 1976, de Ulay e Marina Abramovic, pertencente à colecção de vídeo de Mike Steiner, foi “um trabalho raramente exibido por causa da questão dos direitos de autor”. Cecilia Ho descreveu-o como “um dos trabalhos de vídeo mais importantes do nosso tempo, quisemos mostrar a importância deste vídeo, que já não se faz nos nossos dias”. O dono é o coleccionador Mario Van Kelterborn. A terceira exposição consistiu no trabalho de Jeffrey Shaw, “Body of Confucius”, um projecto realizado em cooperação com a School of Creative Media da City University of Hong Kong e o “Tsinghua University Research Center of Chinese Rites”, que levou 12 anos para a conclusão de quatro instalações.

Para o ano, a PHOTO MACAU quer manter-se como ponto de encontro “de todo o tipo de pessoas influentes no mundo das artes, galerias, curadores directores de museus, críticos. “A PHOTO MACAU estabeleceu agora um posicionamento e nós não queremos comprometer essa qualidade que conseguimos atingir. Estamos a oferecer uma versão em pequena escala, mas com muito boa qualidade que é o que queremos que seja a PHOTO MACAU”, disse Cecilia Ho. “É este posicionamento que nos guiará para as próximas edições. A imagem de qualidade vai circular e vamos construir a marca PHOTO MACAU. Estou muito feliz com o resultado deste ano, construímos uma posição, temos uma marca que as pessoas vão saber identificar. Quero que as pessoas vejam as vantagens que podem tirar desta feira, espero que Macau se torne num centro na Ásia em fotografia e imagem em movimento, porque nem Hong Kong tem algo parecido”, assegurou a fundadora do evento.