“Tudo vende esse sonho [americano], só que o sonho traz o fracasso”

Isabel Lucas percorreu ao longo de um ano eleitoral, as diferentes camadas em que se desdobra a sociedade norte-americana, tendo como fio condutor a perspectiva desassombrada que só a literatura pode facultar. No conjunto de 12 reportagens, compiladas em 2017 no livro “Viagem ao Sonho Americano”, não se encerra a leitura contínua de uma nação ferida pela tensão e perplexidade, a que a jornalista e crítica literária insiste em regressar. Uma narrativa em construção, partilhada no VII Festival Literário de Macau, que ontem terminou.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Avançou sobre a América que se desvenda nos livros com o propósito de narrar um tempo em que se anunciava a viragem. Em ano de eleições presidenciais, embateu, nas grandes metrópoles e na asfixia da ruralidade mais remota, na ferida aberta em que se inscreve a sociedade norte-americana, onde não saram as feridas da discriminação racial, da toxicodependência e do desemprego, da miséria que lança na rua milhões de almas, que se arrastam e fundem na paisagem, como espectros que a multidão parece ignorar. Isabel Lucas seguiu no encalço da literatura, de figuras derradeiras que permitem desmontar, numa identidade de múltiplas camadas, a luta ritual pelo sucesso, o sonho de um novo mundo que encerra também ele o fracasso. Às 12 reportagens, publicadas ao longo de um ano no jornal Público, e compiladas em 2017 no livro “Viagem ao Sonho Americano”, segue-se o regresso contínuo a um território dividido, afundado no medo e perplexidade, onde cada vez mais se impõe a exclusão. Num movimento pendular, entre Lisboa e Nova Iorque, a jornalista diz zangar-se com a realidade em que esbarra num e no outro lado do Atlântico. A serenar a inquietação, um som que persiste para lá de tudo o resto. O dos comboios que deslizam ao longe na noite funda, nas margens da cidade que estremece e se fez centro do mundo.

Como é que se dá a tua aproximação aos Estados Unidos e à sua literatura?

O que aconteceu foi que em 2011, 2012, o suplemento que eu fui convidada a fazer, fechou. Eu trabalhava num jornal de economia, que não tinha nada a ver comigo, eu não estava a fazer nada naquele jornal e saí. Pela primeira vez desde que saí da universidade, estava sem emprego, e decidi ir fazer a ressaca desse momento para Nova Iorque. Tinha algumas poupanças e fui para Nova Iorque durante dois meses. Aluguei um apartamentozinho, uma coisa minúscula, em Brooklin por dois meses. Fui cheia de livros mas à espera de comprar mais livros, eu e os meus livros, e percebi que era muito fácil trabalhar a partir de lá. Os olhos de um jornalista são sempre os olhos de um jornalista, estar atenta às coisas. Fui escrevendo umas coisas e percebi que não estava lá ninguém, ou seja, estávamos a viver uma crise no jornalismo, e, depois de haver anos e anos de correspondentes em Nova Iorque, naquela altura parecia não estar lá ninguém. E coincidiu com o momento em que me tinham convidado para colaborar com o “Ípsilon” [suplemento do jornal Público], as duas coisas coincidiram e eu comecei a escrever crítica e depois a entrevistar pessoas porque estava naquele sítio. Entrevistava pessoas, tinha acesso a outras coisas, fui fazendo artigos nas mais variadas áreas, desde a Cultura à Política.

E prolongou-se no tempo?

Eu depois voltei, e voltei cheia de coisas em carteira, ia publicando trabalhos. E quando fui para Lisboa, fui já com entrevistas marcadas para dali a dois ou três meses, comecei a estabelecer esta relação e fui ficando cada vez mais tempo. E ao longo destes seis anos fui dividindo o meu tempo entre Lisboa e Nova Iorque.

Porquê Nova Iorque, havia algum vínculo?

Há um lado aqui de curiosidade, eu nunca tinha estado em permanência naquela cidade, mais do que como turista, duas ou três semanas. E tinha curiosidade por conhecer um bocadinho melhor. E era um sítio suficientemente distante, para mim, e onde eu queria estar anónima. Eu queria estar comigo. E descobri aquilo que eu achava que não era capaz, que era trabalhar sozinha, fora de uma redacção.

Como é que se desenha o projecto “A América pelos Livros”, o conjunto de reportagens para o jornal Público? Isto antecede o projecto do livro, “Viagem ao Sonho Americano”, que as compila.

Isto nunca foi pensado como um livro. O que eu queria fazer e queria muito entender, já que eu estava ali há uns anos, esta ligação foi-se tornando cada vez maior, e à medida que eu vou conhecendo cada vez mais da literatura e cada vez mais da realidade americana, eu também quero explorar isso num ano que é decisivo. Há um ano de eleições, há um ano de mudança, sai-se de uma presidência que foi marcante, simbólica e única, também ela inaugural, a primeira vez de um Presidente negro, e vai-se passar para qualquer coisa que não se sabe o que é. E esse momento de expectativa interessa-me como pessoa, como jornalista. E qual é a maneira que eu tenho de fazer isso? Para mim, a mais natural é a partir da literatura. Fui falar com a directora do Público, disse que gostava de fazer uma série de reportagens, mas não queria fazer as reportagens do costume. O meu conhecimento de política é limitado, eu não tenho acesso às fontes como teria um jornalista dessa área, eu sou uma freelancer. Tenho aqui uma série de, por um lado, limitações, por outro lado, liberdades. Ela ficou interessada no projecto, disse-me que não tinha dinheiro. Quem lida directamente com isto é a FLAD [Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento], que é a fundação que promove as relações entre a América e Portugal. Fui falar com eles, pedir-lhes um apoio, apresentar o projecto. E o projecto evoluiu para isto. Na altura não sabia muito bem exactamente o que seria, queria qualquer coisa que tivesse a ver com a literatura, mas não estava sequer desenhado, isto foi uma coisa que apareceu assim de repente na cabeça durante a conversa que tive com o presidente da FLAD. Ele gostou imediatamente do projecto, disse-me para apresentar um orçamento, eu fiz um orçamento, ele ajustou.

Já para um ano?

A minha ideia era fazer 12 reportagens, a publicar uma vez por mês no Público. Eu ia fazer aquilo consoante a minha disponibilidade, porque eu não poderia deixar de trabalhar para fazer isto, eu tinha que continuar a fazer tudo tal como faria, e além disso fazer isto. Fui eu que geri tudo, eu era a produtora, eu marcava as viagens, eu marcava as conversas, fui gerindo isto como eu pude, no meu tempo de trabalho normal. Esta conversa aconteceu no início de Janeiro de 2016, e eu no início de Fevereiro estava a ir para os Estados Unidos. A primeira reportagem saiu em Maio de 2016.

Com que predisposição partes para esta jornada literária? Interessava-te desmontar o conceito de sonho americano, enquanto mito fundador de uma nação?

Não, a ideia de sonho só apareceu muito mais tarde na minha cabeça, neste trabalho. Eu elegi primeiro 12 [romances] e depois concluí que seriam 16, porque achei que faria sentido juntar o Saul Bellow com o Philip Roth, porque são duas identidades judaicas a construir-se em geografias diferentes. Também pus a Toni Morrison e o Junot Díaz no mesmo contexto para falar da questão da miscigenação, a tal identidade hifenizada. Houve aqui algumas junções que eu achei que fazia sentido fazer. E quando parti para a primeira reportagem, eu não sabia muito bem, eu tinha lido a “Moby Dick”, não sabia como ia encontrar New Bedford, nunca lá tinha estado, eu parti com um olhar de repórter. O ponto de partida era um livro, mas o ponto de chegada eu não sabia o que era, era o que eu fosse encontrar.

Tens como ponto de partida 16 romances, para um total de 12 reportagens, que seriam publicadas ao longo de um ano no Público. O que é que determina a escolha de autores e de romances? Como chegas a essa selecção?

Eu não tinha tempo de ir ler tudo o que se estava a escrever ou tinha escrito. Eu parti do que já tinha lido, que era uma base razoável, suficientemente abrangente e diversificada. O que eu escolhi foram romances, e foram romances que fossem suficientemente diversificados na temática, na geografia, no tempo e no estilo, que me dessem uma diversidade da produção literária mas não só, também da circunstância americana e do que poderia ser a tal identidade americana. Ou seja, se eu escolho um romance que fala de raça, como o “Beloved”, da Toni Morrison, eu não posso escolher outro do James Baldwin, porque vai ter muitos pontos em comum. O que acontece é que eu, ao falar da Toni Morrison, necessariamente que irei falar do Baldwin. Foi este tipo de raciocínio que me levou a montar a estrutura das reportagens. Porque isto foi pensado como um projecto jornalístico, não foi pensado como um livro. Quando sai a primeira reportagem, que era sobre New Bedford, eu cruzei aí elementos literários, de economia, da sociedade, juntei tudo, sustentei opiniões com estatísticas, tentei construir uma reportagem, o mais abrangente possível, partindo sempre da tal literatura, e chegando depois a muitos outros livros, e muitos outros autores, tendo conversas cruzadas com pessoas que me foram aparecendo pelo caminho. Quando essa reportagem é publicada, em Maio, eu tenho logo a proposta de várias editoras para fazer um livro. A primeira foi a Companhia das Letras. Eu na altura não sabia muito bem onde é que isto me ia levar, tinha saído a primeira reportagem. Isto depois foi crescendo, enquanto a sequência das reportagens não foi a sequência da viagem, eu fui gerindo isto de acordo com a minha disponibilidade, a disponibilidade das pessoas com quem eu tinha que falar, e dinheiro. Se era mais barato naquele momento ir de Nova Iorque a Columbus, eu ia fazer essa viagem porque não ia fazer a viagem seguinte.

Ainda que o livro nos transmita uma linha cronológica…

Sim, porque eu tinha três momentos pré-estabelecidos. Tinha um momento de partida, que era a “Moby Dick”, do Melville, porque eu achei que era o grande romance americano, no sentido de fundador, está ali um bocado de tudo, e continua a estar. Depois, tinha um segundo momento, que era o momento da tomada de posse. Ou seja, em Janeiro de 2017 eu iria publicar Washington, porque faria sentido. E depois queria terminar com Nova Iorque, porque também me servia.

As circunstâncias em que embateste impuseram alterações ao plano inicial? O curso da história que te foi dada a presenciar levou-te a retirar um autor e a incluir um outro?

A eleição do Donald Trump alterou-me o percurso. Eu tinha pensado – era um bocadinho o óbvio, mas eu achava que era essencial – ir ao Faulkner e ao Mississipi. Eu fui a New Orleans e andei por ali ainda, só que depois acabei por não aproveitar essa viagem, essa ida a New Orleans para incluir aqui no livro. Acabei por fazer uma reportagem à parte, porque o Trump ganhou as eleições e houve uma votação muito grande a Norte, um Norte que eu não tinha incluído aqui. E fui ao Idaho precisamente porque há ali um contraste muito grande. É um Estado que eu não conhecia, a não ser das batatas (risos) e da Marilynne Robinson, que eu conhecia, sobre o qual eu sabia muito pouco. E percebi que é um dos Estados que recebe mais refugiados, votou esmagadoramente em Trump, e que tem uma capital chamada Boise, que eu não sabia que se soletrava assim: ‘Boisi’. E portanto fui para Boise à espera de encontrar uma cidade muito fechada e encontrei uma cidade muito jovem e cheia de gente de todos os lugares do mundo, e que contrasta com o resto do Estado do Idaho. E descobri que foi naquele Estado que o Hemingway se suicidou. Eu até sabia, mas depois aquelas montanhas e aquilo tudo fez sentido de outra maneira. Sim, alterei o meu percurso em função dos acontecimentos.

Richard Ford, o autor que está no centro da tua terceira reportagem, “vive mergulhado no quotidiano da classe média, desmontando o mito do sonho americano, que considera uma invenção europeia”. Também consideras que os europeus gostam de compor a sua versão da América? E quão distante está essa versão da realidade?

De alguma maneira sim, nós vamos para as coisas sempre com preconceito. Eu também fui, tentando não ir também acabei por ir. A ideia de sonho é uma construção. Ou seja, quando se diz ‘a América é o lugar do sonho’, isto é um discurso construído, alguém nos vendeu essa ideia no sentido de que muita gente foi para lá à procura de… os primeiros colonos eram europeus, que iam à procura de uma vida melhor. Tinham conhecido de alguma forma o fracasso na Europa e queriam construir ali uma terra nova, com algum ideal de um homem novo, que eles tentavam levar, fundando uma civilização que seria baseada no sucesso individual, mas também cheia da ideia de um Deus castigador. Não é um Deus católico, é um Deus protestante, mas é um Deus punitivo. A Nova Inglaterra e Boston é construída, basta ler a “Letra Escarlate”, do Hawthorne, para se perceber um bocadinho o início dessa sociedade puritana que contaminou tudo. Neste momento, se se viajar por qualquer sítio dos Estados Unidos, entra-se num hotel e é raríssimo abrir uma gaveta e não encontrar lá a bíblia. Esta ideia de um Deus que é um Deus que permite explorar, é como se eles levassem uma legitimação para poderem conquistar. A conquista do Oeste é feita talvez em nome do ‘eu posso, eu sou um homem branco, e venho aqui com o meu Deus, impor-me sobre os nativos que aqui estão’. O sonho é construído com base nisto, nós podemos ir e vencer e ter sucesso, e a América construiu-se assim. A Guerra Civil eclodiu num discurso do Lincoln em que ele vem dizer ‘somos todos iguais nas nossas possibilidades’, ele vem de alguma maneira legitimar isso. É mais uma vez uma construção, realmente essa igualdade não existe, mas é com base nessa igualdade que se faz a Constituição americana, é isso que se vende também para o mundo. Tudo vende esse sonho, só que o sonho traz o fracasso. Há poucas palavras com um peso tão negativo na América como ‘loser’, e tudo o que ela carrega. Ser um ‘loser’ é não ter conseguido concretizar-se nesse sonho. E há muitos ‘losers’ nos Estados Unidos, como há em todo o mundo. Mas ali a carga que o fracasso traz é muito forte.

A tua viagem segue o curso das presidenciais americanas, a que vais tomando o pulso em lugares onde se enquadram as grandes metrópoles, mas também redutos da ruralidade mais remota. Há uma percepção de alguma ou total indiferença relativamente ao tema, como se as pessoas não sentissem fazer parte dele. Isto é mais evidente antes das eleições?

Sim, eu acho que o facto do Trump ter vencido as eleições despertou muita gente para a política. Muita gente vota por votar, outros não votam sequer. Não é um fenómeno só americano, é um fenómeno cada vez mais global. E muita gente vota republicano porque sim, votam democrata porque sim, e sem questionar muito o assunto. Estas eleições foram diferentes porque trouxeram elementos diferentes para aqui. O partido democrata traz duas personalidades completamente diferentes, a Hillary Clinton e o Bernie Sanders, que vêm baralhar isto tudo. O Sanders aparece como a figura fora do sistema, que quer combater o sistema. E, por outro lado, há um homem que começa como uma piada e a quem os órgãos de comunicação social vão dando cada vez mais espaço. Os jornais e as televisões dão espaço à piada, e a piada ganha uma dimensão que ultrapassou todas as perspectivas. A piada de repente vence, e isto é muito estranho, ainda por cima quando é uma má piada. Quando ele ganha há de facto um despertar. Eu estava em Nova Iorque quando foi a eleição, quando os resultados saíram, e, no dia seguinte, começou logo a haver aquelas manifestações à porta da Trump Tower, onde o Trump vivia. Passado poucos dias, o Bernie Sanders lançou um livro de memórias da campanha, e eu lembro-me que estamos na 5ª Avenida, as manifestações à porta da Trump Tower e a fila para os autógrafos na livraria, no “Barnes & Noble”, era uma coisa impressionante, de efervescência. É uma cidade que estava a combater alguma coisa que tinha acontecido, as pessoas estavam na rua. Andei muitas vezes pelas ruas de Nova Iorque sem nunca ouvir falar de política, e naquela altura só se falava de política, a política entrou no dia-a-dia das pessoas. E é um discurso de perplexidade: como é que isto aconteceu? Era esta a pergunta que se fazia em Nova Iorque.

Juntas numa reportagem dois incontornáveis no desmontar da identidade americana, Saul Bellow e Philip Roth, onde se insere “a luta ritual pós-emigrante pelo sucesso”. Como é que te relacionaste com estes dois territórios, Newark e Chicago, “metáfora da falha americana”? Uma das tuas descrições mais duras é a dos sem-abrigo na Penn Station, em Newark, “corpos que parecem trouxas de roupa”.

Eu podia falar de sem-abrigo em montes de sítios, como vê-los pelas ruas de Los Angeles a empurrar carrinhos de supermercado cheios de tralha. Eles são uma figura que atravessa a paisagem. Quando eu venho de Boston, e eu não tinha planeado isso, e saio na Penn Station de Newark, dou-me com um cenário absolutamente inesperado para mim, sub-humano. É qualquer coisa de muito pouco traduzível por palavras. Eu tive muito cuidado ao escrever isso, não sabia sequer se ia escrever isso, porque parecia-me que não era capaz de transmitir aquilo que tinha visto. O cheiro era indescritível, a maneira como aqueles corpos estavam postos ali nas escadas, eu tive que fazer uma gincana para passar por ali. Eu não estava preparada para aquilo que ia construir. Eu ia falar do Bellow e do Roth no mesmo texto, eu não sabia como é que isso ia ser construído, se ia começar por falar de Chicago. Mas aquela minha chegada a Newark às três da manhã foi tão avassaladora que eu decidi que ia começar por ali. Foi uma decisão que eu tomei no texto, enquanto estava a escrever. E falo precisamente da falha porque os dois livros, curiosamente, e foram as circunstâncias que me levaram àquilo, falam da falha e falam de como é que se cria uma identidade. São dois judeus, num país onde os judeus têm uma força muito grande, apesar de serem só 12 milhões da população, eles têm muito poder, e são dois homens que escreveram muito sobre a construção dessa identidade. Como é que se é judeu e americano ao mesmo tempo, em geografias muito marcantes, o Roth em Newark e o Bellow em Chicago. E curiosamente foram dois homens que se conheceram e que fizeram perguntas, o Roth entrevistou o Bellow. Esta ligação pareceu-me muito natural. Quando o Roth fala, na “Pastoral Americana”, desse princípio, que seria o princípio do fim, de uma cidade onde se chega para construir o sonho, que é Newark, com os ‘riots’, a destruição de uma burguesia que vivia, que tinha crescido com base na indústria toda que se criou ali, faz-me sentido, e essa ideia de pastoral, de quais são esses ritos pelos quais é preciso passar para se ser americano, numa cidade que é transformada naquele tempo numa espécie de ponto de guerra. Ele compara os ‘riots’ em Newark com uma guerra civil. O que se viveu ali é um momento de grande divisão e é simbólico do que é a América.

A questão étnica, ferida aberta em que se inscreve a sociedade norte-americana, é amplamente descrita por Toni Morrison, escritora para quem “neste país, ‘americano’ significa branco. Tudo o resto é para hifenizar”. Afro-americano, latino-americano, sino-americano. A palavra vinculada ao conceito de raça. A América com hífen ainda exclui mais do que integra?

Sim, é um hífen que exclui, há um hífen que parece ligar mas que te está a dizer que não és simplesmente uma coisa, és mais qualquer coisa do que aquilo. Está-te a catalogar, mas tudo naquela sociedade parece estar para ali virado. Eu lembro-me das primeiras vezes em que fui colocada perante esta questão da raça – na Europa usa-se menos a palavra raça do que na América, na América ela é muito usada, ‘race’ está lá, e carrega muita coisa, é preciso perceber que as palavras fazem a diferença e só quando se percorrem os territórios é que se percebe porquê. Quem é americano? É a tal história, americano é o branco? Não, americano é o índio, mas quem é que lhes chama americanos? Estamos aqui na desconstrução e todo este processo é um processo que ressurgiu com a história da eleição do Trump e da campanha que ele fez, que foi muito baseada na xenofobia. É um tema que ressurge, já tinha ressurgido com o “Black Lives Matter”, curiosamente num tempo em que há um Presidente americano negro, há este ressurgir da raça, porque se percebe que são os negros que são presos. Há um tratamento diferenciado perante a raça, e isso foi notório antes do Trump chegar. O Trump aproveita-se desse fenómeno que está em crescendo, e portanto ele ganha uma dimensão diferente quando ele é eleito, e ressurgem nomes como a Toni Morrison, como a Maya Angelou, como o James Baldwin.

Pressente-se no texto uma maior proximidade, generosidade até, no contacto com Donald Ray Pollock, o escritor-operário que descreve de modo inclemente o Ohio rural que habita desde sempre. Foi, porventura, a pessoa que mais te abriu os braços?

Foi, é um homem invulgar, na generosidade e na humildade que tem, é um grande escritor.

Uma figura algo isolada no seu Ohio profundo…

Sim, mas muito integrado naquela comunidade. Ele é dali, ele conhece o mundo, mas vive ali. Aquele é o lugar, ele não consegue sair das raízes. E depois ele tem uma escrita brutal, a escrita dele é negra, uma coisa tenebrosa, mas muito forte, ele descreve muito bem a vida ali. Depois ele é o contrário desse lado. É um homem muito calmo, tranquilo, muito afável. Eu lembro-me de lhe fazer esta pergunta, ele diz que não sabe de onde é que lhe vem aquilo, ‘eu até sei, porque cresci aqui, está aqui em mim, o mal habita em nós e vem-me ao de cima nestes contos’, e nos dois romances que escreveu. Começou a escrever com 50 anos, trabalhava numa fábrica de papel, fez três desintoxicações de álcool, e à terceira começou a ler, começou a interessar-se pela literatura e disse que queria ser escritor. A partir dele eu posso contar o Ohio. Podes falar de tudo ali, podes falar da droga, que é um problema que neste momento há ali, podes falar da pena de morte, podes falar dos esquecidos, podes falar dos Estados que se dividem, como o Ohio. Quando se fala do Ohio como um dos Estados que é decisivo, porque nunca se sabe o que vai acontecer, é um dos Estados que decide eleições, e percebe-se porquê, porque ele é muito diferente entre si, é um Estado riquíssimo dessa perspectiva. E aquele homem encerra isso tudo.

Depois da extensa jornada, que se estendeu ao longo de um ano, como te situas hoje naquele território? Escreves na introdução do livro: “O espanto nunca me deixou, e ele faz parte da minha identidade enquanto pessoa que caminha pela América”.

Eu vejo-me sempre a caminhar, não me vejo parada. Há uma vontade enorme de continuar a calcorrear, se calhar é uma ideia que está aqui, não é mais do que isso. Há muitas coisas que me apetece tentar descobrir. Muita gente me pergunta porque é que não continuo. Isto deu muito trabalho e os livros não vendem. Porque é que eu fiz isto? Fiz isto porque tenho uma curiosidade enorme em conhecer as coisas, e isto foi um privilégio enorme. Não quero desafiar outra vez a sorte. Correu-me bem porque não tive nenhum acidente de percurso grave, acho que consegui fazer um trabalho, dentro das possibilidades que eu tinha, que não me envergonha, porque foram circunstâncias de trabalho muito complicadas. Eu escrevo outra coisa, que é o som do comboio à noite, é um som que me acalma, e é um som muito persistente na América, o som dos comboios à noite. Eu lembrava-me sempre dessa ideia de viagem, e a ideia de viagem persegue-me. Se eu tiver que continuar a viajar, enquanto eu puder, vou viajar.

O que justifica o teu contínuo regresso? A América continua a exercer um grande poder de atracção sobre ti?

Sim. Quanto mais escavo um assunto mais perguntas ele me traz, cada vez vou conhecendo melhor a literatura americana, mas também a realidade americana, e quando se começa a conhecer uma coisa, apetece explorar. Eu zango-me muitas vezes. Estou em Nova Iorque muitas vezes zangada, zango-me com a América.

Zangas-te com aquilo em que o país se converteu?

Zango-me com muita coisa, zango-me com o meu país como me zango com o mundo neste momento. Mas depois há momentos de… não me apetece ficar parada. E a minha ideia de continuar é continuar a fazer perguntas, e a literatura ajuda-me muito a tentar fazer essas perguntas. Eu não concebo a minha vida sem livros e sem ler, mas eu sou sempre uma leitora reactiva, não sou passiva. Os livros impelem-me ao movimento, quanto mais leio mais me apetece sair, ir à procura de qualquer coisa, que não sei bem o que é, como se eles fossem uma realidade tão real como o real.

Cada vez mais faz sentido para ti esta existência entre dois lugares, este pêndulo?

Podem ser três ou quatro. Às vezes só me apetece estar num.

E para onde pendes mais, hoje?

Eu gosto muito de Lisboa, se eu tenho um sítio é Lisboa. Depois gosto muito da ideia de ser andarilha, um bocadinho vagabunda, no meio disto tudo. Mas muitas vezes também me apetece estar quieta, estar num sítio.

E que outro lugar imaginas que poderias narrar a partir da literatura?

Ontem estava a pensar nisso, no jantar perguntaram-me porque não o fazia na China. Antes de pensar noutros entraves, o primeiro grande entrave é o da língua, não me imagino a fazer isto com uma língua que eu não conheça. O inglês não é a minha língua, mas eu acho que, apesar das dificuldades de tradução – e esta ideia de ser sempre uma tradutora, cultural, de língua, que é aquilo que um jornalista também é, saber traduzir para um texto a realidade, aquilo que está a ver -, ainda ter mais um filtro, além de todos os filtros que já existem naturalmente, seria muito complicado, eu não me vejo a fazer isto com um intérprete atrás ou a ler uma literatura que eu não entenda, uma língua em que eu não consiga comunicar com as pessoas. Teria que ser sempre nalgum sítio onde a língua não fosse uma barreira, mais do que já é, não sendo a minha. Isso limita-me a alguma geografia, ou vou para países anglófonos ou vou para países latinos.

Levas já muitos anos de imersão no universo da literatura, nos livros dos outros. Sentes-te tentada a avançar para a escrita do romance?

Não ponho de parte, se calhar um dia experimento. Muita gente me pergunta isso. Eu não tenho tempo para isso, e para escrever só por escrever também não me apetece. Há tanta gente a escrever romances, mais uma a escrever romances para quê.