Pequim pretende aplicar tarifas a sete categorias de importações dos EUA

A China planeia aplicar tarifas sobre sete categorias de importações dos EUA, por forma a compensar as perdas causadas pelas taxas impostas sobre produtos de aço e alumínio, anunciou o Ministério do Comércio.

Na lista constam 128 produtos, sendo que 120 contabilizam aproximadamente 977 milhões de dólares, incluindo frutas frescas, frutas secas, vinho, etanol modificado, ginseng americano e tubos de aço sem costura. Os produtos terão um aumento tarifário de 15%, ao mesmo tempo que uma tarifa de 25% será imposta a outros oito produtos, incluindo produtos suínos e derivados, bem como sucata de alumínio.

O presidente dos EUA, recorde-se, assinou na passada quinta-feira um memorando no qual autoriza tarifas anuais de até 60 mil milhões de dólares sobre as exportações chinesas, com base na secção 301 da Lei do Comércio de 1974.