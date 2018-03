Lucros de empresas públicas representam “parte muito diminuta” da receita global

O Governo assume que a receita global de Macau continua a registar lucros diminutos provenientes de empresas de capitais públicos, sendo, por isso, necessário aumentar a transparência do funcionamento das mesmas. As leis e regulamentações vigentes não facilitam a monitorização das actividades financeiras, mas uma revisão e optimização continua sem calendarização. Acontecerão “oportunamente”, disse o Governo, em resposta a uma interpelação do deputado Leong Sun Iok.

O Executivo concorda com a necessidade de elevação da transparência do funcionamento das empresas constituídas por capital público, uma questão levantada por Leong Sun Iok no passado mês de Janeiro. O deputado interpelou o Governo sobre a definição de critérios, regimes e legislação para examinar os resultados destas empresas, tendo recebido como resposta que “com as leis e regulamentações vigentes, o Governo da RAEM tem dificuldades para efectuar uma fiscalização completamente unificada para o funcionamento e a situação financeira das empresas em causa”.

“Quando o Governo detém mais de 50% das empresas, estas são consideradas, na prática internacional, ‘empresas públicas’, só que em Macau não há regulamentação nem mecanismos de gestão para estas empresas públicas. Olhando para o relatório de execução orçamental do ano de 2016, o Governo investiu 6,38 mil milhões de patacas em 14 empresas e numa associação”, apontou Leong Sun Iok na sua interpelação oral, indicando a CAM – Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, a Tai Lei Loi – Sociedade de Fomento Predial ou a TDM – Teledifusão de Macau e a Macau Investimento Desenvolvimento como exemplos. Esta última, referiu o deputado, “que é totalmente financiada pelo Governo, não divulgou, no ano passado, as demonstrações financeiras”.

Leong Sun Iok frisou que a maior parte das empresas não divulga, de forma detalhada, o balanço dos activos e passivos e a demonstração de resultados. O Governo respondeu que as empresas de capitais públicos não são monitorizadas pela Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) – como acontece com todas as restantes; mas, por outro lado, sendo constituídas no âmbito das diversas secretarias com recurso ao erário público, respondem perante os secretários da tutela.

“Em simultâneo, o Comissariado da Auditoria (CA), nos termos das suas atribuições, procede à auditoria e fiscalização da execução orçamental da RAEM, recebendo e avaliando a Conta Geral da RAEM e as demonstrações das diversas contas anuais enviadas pela DSF, elaborando, consequentemente, os respectivos relatórios de auditoria. Toma também iniciativa para promover, nos termos legais e consoante as situações concretas, medidas de acompanhamento adequadas que incluem, entre outras, a recolha de informações financeiras, a análise dos relatórios de auditoria feitos pelas unidades de auditoria de terceiras partes e a realização de auditoria de resultados ou de auditorias específicas sobre determinada matéria, procurando, deste modo, prevenir a ocorrência de qualquer anormalidade”, explica o Executivo.

Porém, “os lucros nem sempre são o objectivo das empresas públicas”, então “qual é a sua eficiência social?”, questionou o deputado, considerando que “o Governo pouco adiantou” e que na falta de regimes jurídicos e regulamentação, as empresas públicas só precisam de cumprir as normas financeiras, tal como as empresas privadas.

O Governo respondeu: “As empresas criadas com capitais públicos têm, geralmente, outros objectivos políticos, para além de fins lucrativos, como, por exemplo, a promoção do desenvolvimento de certa indústria emergente. Apesar de as empresas em causa poderem não ter muitos proveitos, ou até sofrer perdas, particularmente na fase inicial do investimento, poderão ser obtidos benefícios fora do respectivo sector para a sociedade em geral e a economia de Macau, sendo estes, por vezes, talvez muito maiores”, refere a nota do Executivo. Porém, “é geralmente difícil quantificar os mesmos e não é fácil serem reflectidos nos relatórios de contas de determinadas empresas”, concluiu o Governo.

Mecanismo de gestão de receitas é premente

Leong Sun Iok defende uma urgente definição de pacotes de critérios e regimes de fiscalização, bem como leis e regulamentos, e a criação de um mecanismo de gestão de receitas para as empresas públicas para assegurar que os lucros entrem no cofre do Executivo.

“Quanto ao recebimento de lucros por essas empresas e à sua gestão, o facto é que, actualmente, as receitas obtidas pelo Governo nessas empresas representam ainda uma parte muito diminuta da receita global da RAEM. Sendo o Governo um dos accionistas com participações sociais nessas empresas e no caso das mesmas terem obtido lucros e as suas administrações terem aprovado a distribuição de dividendos aos accionistas, as receitas resultantes dos dividendos são revertidas para o cofre da RAEM. Contudo, tratando-se de empresas, as suas administrações poderão, para cobrir as necessidades do futuro desenvolvimento, tomar uma decisão de reservar lucros para efectuar novos investimentos, optando pela não distribuição de lucros. Por isso, tudo depende do ambiente de negócios em que as empresas se encontrem e da decisão da administração das mesmas”, esclareceu o Executivo.