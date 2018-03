DICJ: Venda de acções da Wynn Macau não viola lei dos jogos de fortuna e azar

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) garante que a venda das acções da Wynn Resorts, “empresa-mãe” da Wynn Macau, “não afecta o sector do jogo da RAEM”. O organismo afirma que tem analisado, estudado e avaliado as situações decorrentes do desenvolvimento do caso, e que “não se verifica qualquer violação” à legislação que define o regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou azar em casinos, nomeadamente o artigo referente ao capital social e acções das concessionárias.

A DICJ diz que a intenção da venda das acções detidas por Steve Wynn “foi objecto de comunicação prévia ao Governo” pela Wynn Macau e indica, no mesmo comunicado, que já participou em reuniões com a concessionária em causa.

A Galaxy Entertainment anunciou na sexta-feira que vai adquirir 5,3 milhões de acções primárias da Wynn Resorts. As duas empresas chegaram a acordo para aquisição de acções ao preço de 175 dólares norte-americanos cada, representando um total de 927,5 milhões de dólares americanos.

Steve Wynn, fundador da Wynn Resorts e antigo director-executivo da empresa actualmente envolvido num escândalo de alegados abusos sexuais, deixa agora de ter qualquer participação na concessionária no território.

A DICJ “reitera que o Governo tem efectuado uma permanente monitorização e verificação ao capital social e às acções das concessionárias do jogo, nos termos do regime jurídico que regula a exploração de jogos de fortuna ou azar, bem como aos respectivos procedimentos definidos, e irá acompanhar de perto a situação, analisando e avaliando a evolução do caso”.