Consulado e Casa de Portugal vencem na segunda divisão

As equipas de matriz portuguesa estiveram este fim-de-semana em destaque no campeonato de futebol da segunda divisão, vencendo ambas as suas partidas. A formação do Consulado, que nesta partida teve a treinadora adjunta Suzana Tôrres a orientar a equipa por ausência do técnico principal José Rocha Diniz, venceu por 2-1 a equipa dos Sub23, que até então apenas tinha perdido frente ao líder Tim Iec.

Os três golos foram todos apontados na segunda parte, primeiro por Dedé, aos 49 minutos, tendo Marcelo Vitorino empatado aos 79 para os Sub23. Porém, num auto-golo, aos 84 minutos, a formação de matriz portuguesa conseguiu voltar para a frente no marcador e carimbar a vitória numa partida bastante disputada no estádio do Canídromo.

A Casa de Portugal também venceu, mas por 3-1, a equipa do Hong Ngai. Os golos da formação orientada por Pelé foram marcados por Velasco, Fifa McArthur e Dominic Masters.

Na próxima jornada, a Casa de Portugal vai defrontar o Lun Lok, no dia 30 de Março, enquanto que o Consulado irá medir forças um dia depois com a equipa dos Artilheiros.