Chui Sai On: “Constituição [chinesa] e Lei Básica devem ser escrupulosamente seguidas”

“Desde o estabelecimento da RAEM e com o pleno apoio do Governo Central, o Governo da RAEM, em conjunto com a população, têm zelado pela defesa de ‘um só país’ e aproveitado as vantagens do segundo sistema como também sob respeito escrupuloso da Lei Básica”, afirmou o Chefe do Executivo, Chui Sai On, num encontro com os ex-membros da Comissão da Redacção da Lei Básica de Macau e da Comissão Preparatória da Região Administrativa Especial de Macau para comemoração do 25º aniversário da promulgação da Lei Básica.

Chui Sai On considerou que “ainda existem muitas questões e dificuldades por resolver, mas será mantido com toda a firmeza o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, sendo esta a melhor forma de resolver e alcançar um desenvolvimento sustentável”, refere o comunicado do Executivo. “A Constituição e a Lei Básica devem ser escrupulosamente seguidos”, destacou também o governante.

Centro Mundial de Turismo e Lazer, Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, a promoção da diversificação adequada da economia, o reforço da cooperação regional e participação de Macau na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e no desenvolvimento da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau são elementos que continuam a pautar o discurso de Chui Sai On.

O Chefe do Executivo salientou que “a elaboração e promulgação da Lei Básica utiliza a forma de lei para regulamentar a grande ideia do princípio de ‘Um País, Dois Sistemas’, assim como as orientações das principais políticas do País para Macau no sentido de construir uma base sólida para uma transição suave, regresso à Pátria com sucesso e um desenvolvimento contínuo”.

Durante o encontro, Chui Sai On recordou que a Lei Básica de Macau foi promulgada no dia 31 de Março de 1993, e que “todas as individualidades que participaram no seu processo de estudo, elaboração e consulta testemunharam um grande e histórico momento com os residentes de Macau”.

Estiveram presentes cerca de 50 ex-membros da Comissão da Redacção da Lei Básica de Macau e da Comissão Preparatória da Região Administrativa Especial de Macau, incluindo o antigo vice-presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional e o antigo vice-presidente da Comissão da Redacção da Lei Básica de Macau, Wang Hanbin, o vice-presidente do Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e ex-vice-presidente da Comissão da Redacção da Lei Básica de Macau, Edmundo Ho.