AMCM alerta investidores para consequências das tarifas impostas pelos EUA às importações da China

A Autoridade Monetária de Macau diz ter capacidade para enfrentar as consequências da assinatura de um memorando pelos Estados Unidos que prevê a aplicação de taxas alfandegárias punitivas aos produtos importados da China. O organismo alerta ainda os investidores para a necessidade de prestarem atenção à evolução dos mercados financeiros.

O Governo garante possuir “capacidade sólida financeira, bom estado de receitas e despesas, regime de indexação cambial confiável e sistema financeiro estável”, para enfrentar as flutuações dos mercados financeiros depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter assinado um memorando para aplicação de taxas alfandegárias punitivas aos produtos importados da China.

O conjunto de tarifas pretende travar, segundo Trump, a concorrência desleal por parte de Pequim, bem como restringir o roubo de propriedade intelectual norte-americana. O líder confirmou a aplicação de tarifas num valor anual de 60 mil milhões de dólares americanos.

As medidas comerciais “envolvem dezenas de milhares de milhões de dólares americanos, o que conduziu a ajustamentos relativamente acentuados nos mercados bolsistas dos EUA e de determinadas jurisdições”, refere, em comunicado, a Autoridade Monetária de Macau (AMCM). O organismo alerta os investidores “para a necessidade de prestarem estreita atenção à evolução dos mercados financeiros, avaliarem, com a maior prudência, a sua situação económica e financeira e controlarem os respectivos riscos”.

A AMCM afirma justificar-se a observação dos efeitos concretos das medidas, uma vez que os itens tarifários envolvidos ainda carecem de confirmação. Robert Lighthizer, representante do governo de Donald Trump para os assuntos comerciais, terá agora 12 dias para publicar a lista dos produtos afectados por estas tarifas. Segundo Washington, as novas tarifas podem afectar cerca de 1.300 tipos de bens, de sapatos a roupa, passando por dispositivos tecnológicos de última geração.

“Perante esta situação, o Governo dispensará uma estreita atenção à evolução do incidente e, ao mesmo tempo, a AMCM já procedeu à avaliação, com base nos mecanismos de supervisão e de resposta às emergências, anteriormente estabelecidos, do seu impacto e das suas influências a resultar nos mercados económicos e financeiros mundiais e tem mantido uma comunicação e cooperação estreita com as instituições financeiras locais, de modo a desencadear, atempadamente, as medidas apropriadas que a situação justificar, assegurando a estabilidade da economia local e do sistema financeiro”, aponta o comunicado da AMCM.