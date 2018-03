Rui Cardoso Martins defende a liberdade acima de tudo. “Tudo o que me soa a ditadura enerva-me”, disse o escritor e romancista, que orientou ontem um ‘workshop’ sobre “como construir personagens”, no último dia do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. Ao PONTO FINAL, o antigo jornalista manifestou-se “inquieto” com a ausência dos escritores, convidados do festival, a quem não foi garantida entrada no território, e descreveu como um “retrocesso ideológico tremendo” as alterações recentes à Constituição chinesa.

Cláudia Aranda

“Tem que haver literatura, senão as pessoas ficam muito incompletas e muito infelizes”, afirmou ontem Rui Cardoso Martins ao PONTO FINAL, depois de um ‘workshop’ integrado na programação do Festival Literário de Macau – Rota das Letras.

No entender do romancista, antigo jornalista do Público e co-fundador da companhia “Produções Fictícias”, “a literatura deve estar sempre pronta a arriscar qualquer coisa para acrescentar”. Sobre as suas inquietações, o escritor disse abominar “corruptos e falta de liberdade”. “Tudo o que me soa a ditadura enerva-me, nasci num país na transição, em que fui criado por pessoas que foram obrigadas a escrever nas entrelinhas e estavam sempre na perspectiva de serem presas. Tendo trabalhado no mundo da televisão, tendo sempre escrito aquilo que quero dizer e continuo a fazê-lo, fico muito triste quando vejo outros escritores a serem afastados, a serem silenciados, a não poderem publicar, e fico doente quando sei que há jornalistas que continuam a ser assassinados quando apenas tentam dizer o que se passa no seu país. Esse é um dos problemas graves, porque sem liberdade e sem imprensa livre, não há vida que mereça ser vivida. A liberdade é um valor muito grande, não se pode deixar de dar às pessoas a liberdade de se expressarem e de dizerem aquilo que sentem e aquilo que pensam”, afirmou o autor que, ontem, no dia de encerramento do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, comentou o caso do cancelamento da vinda de três escritores, Jung Chang, Suki Kim e James Church (ver caixa).

“Tudo serve de material, quando se é escritor”

“Para criar uma personagem há um trabalho de conhecimento pessoal, temos que entrar dentro dela e ela tem que entrar dentro de nós, e às vezes temos que tentar perceber quem é essa pessoa de quem estamos a querer falar”, disse o autor durante o ‘workshop’ literário sobre “como construir uma personagem”.

“Por serem lugares em que nos reconhecemos todos, não tenho medo dos lugares-comuns, não gosto é de repetições e frases feitas, coisas que já foram ditas por outras pessoas e que, às vezes, não querem dizer nada”, sublinhou o autor das crónicas feitas nos tribunais “Levante-se o Réu” e “Levante-se o Réu Outra Vez”.

“Foi na observação de pessoas reais que comecei a construir personagens”, prosseguiu. “Tudo serve de material, quando se é escritor, recorre-se ao que se tem à mão. Eu acredito que os grandes escritores, mesmo aqueles que escreveram grandes clássicos que parecem completa invenção, tiveram na base qualquer experiência na vida marcante. A arte é essa de transformar coisas que outros pensariam banais em coisas extraordinárias”. Na elaboração de histórias “também posso entrar numa personagem que detesto, posso estar a escrever em nome de uma pessoa que é o contrário daquilo que quero ser, que é um perfeito canalha. A literatura permite isso, esta transmutação. Os actores também o fazem a toda a hora, põem um bocadinho de si”, explica.

‘Best-sellers” ou comerciantes de palavras

O escritor sublinha que a “qualidade também é uma categoria ética”, “a qualidade daquilo que se está a fazer com honestidade”. “Escritores que estão a tentar fazer só ‘best-sellers’ para mim não são escritores, são uma espécie de comerciantes de palavras, não é isso que quero fazer”, disse ao PONTO FINAL.

“A nossa ambição deve ser passar aos outros o que conhecemos melhor”, prosseguiu. “Não há um romancista, um poeta que não trabalhe a memória, a pessoa que perde a memória, perde a capacidade de criar, portanto tudo é transformação. Por isso é que ponho ênfase nesta questão, de não termos medo de usarmos aquilo que conhecemos para fazermos alguma coisa que tenha sentido para os outros. E a literatura é necessária, e cada vez mais, agora, neste mundo em que tudo podem ser conversas de ‘Facebook’ ou telenovelas”.

O autor incomoda-se com “o que sempre inquietou toda a gente”. “A infelicidade das pessoas, a guerra”. A guerra que tem “este lado complexo”, “porque transforma as pessoas, põe-nas em perigo, confronta-as com a sua própria humanidade: como é que eu reagiria nesta situação, será que seria corajoso a ponto de tentar salvar aquela pessoa que está ali a morrer? Todas estas questões, que são da vida, também são literárias. Acho que os escritores que eu admiro sempre colocaram estas questões e alguns viveram-nas.”

Rui Cardoso Martins “inquieto” com caso de escritores sem entrada garantida

“Escrever para mim é também desafiar os poderes, senão não valia a pena, fico muito aborrecido, expresso a minha solidariedade para quem, estando nesta organização, se viu de repente com este dilema. Para dizer a verdade não consigo perceber para que é que isto foi necessário. Esta nova direcção do Governo chinês, [são] coisas que me fazem lembrar passados que só trouxeram sofrimento, estando a China num caminho de desenvolvimento económico e de poderio mundial. Fiquei muito surpreendido com as notícias que aceleraram de repente e caíram em cima deste festival como uma bomba” disse ontem Rui Cardoso Martins ao PONTO FINAL, referindo-se ao cancelamento da vinda de Jung Chang, Suki Kim e James Church ao Festival Literário de Macau – Rota das Letras. A decisão foi tomada depois da organização do evento ter sido informada oficiosamente que a entrada no território dos autores não estaria garantida.

O escritor e argumentista manifestou apreensão em relação à não participação dos autores. “Fico sempre muito inquieto quando vejo mudanças que me parecem desnecessárias e perigosas e com aquilo que se passou aqui com o impedimento da entrada de escritores que fazem aquilo que têm de fazer, que é escrever”, sublinhou.

Na mesma ocasião, o escritor descreveu como um “retrocesso ideológico” as alterações recentes à Constituição chinesa, que permitem a manutenção no poder do actual presidente. “É um retrocesso ideológico tremendo, porque não havia necessidade de trazer um lado doutrinal teatral a isto, as coisas estavam a correr bem para a China”, prosseguiu. “Espero que Macau se aguente porque a liberdade é necessária e a liberdade de expressão é fundamental. O mundo está a mudar, os líderes autocráticos estão a tentar imitar-se e a ultrapassar-se uns aos outros. Custa-me muito ver a inquietação em quem não merece”. C.A.