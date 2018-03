UM assina protocolo com Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia

O Laboratório de Referência do Estado em Circuitos Integrados em Muito Larga Escala Analógicos e Mistos (AMSV) da Universidade de Macau (UM) assinou um memorando de entendimento com o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), localizado em Braga. Em comunicado, a UM explica que muitas áreas de investigação de ambos os laboratórios são complementares, nomeadamente, o trabalho do INL em nanotecnologia ‘back-end’, enquanto que o AMSV se foca nas suas aplicações.

As duas instituições encontram-se actualmente a cooperar num projecto de investigação intitulado “Aparelhos electrónicos portáteis para a análise da qualidade alimentar”. Recentemente, o INL celebrou um acordo de colaboração com o Centro de Investigação Tecnológica Aplicada.

Deste protocolo resultou a decisão de criar um novo centro tecnológico em Hong Kong, direccionado para a área das cidades inteligentes. Este centro irá começar a funcionar até ao final deste ano, no Parque de Ciência e Tecnologia de Hong Kong. Nos últimos dois anos, o INL criou centros tecnológicos na Escandinávia, em Bruxelas, Israel, Dubai, Xangai, Austin e Boston.