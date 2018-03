Trabalhador da Alfândega demitido por fugir a operação stop

Continuam os “problemas” nos Serviços de Alfândega que o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, admitiu em Janeiro passado. Desta vez foi um operário qualificado a ser demitido, mais de dois anos e meio depois de ter fugido a uma operação stop enquanto conduzia de forma ilegal.

Vítor Quintã

Um trabalhador dos Serviços de Alfândega foi demitido, anunciou o gabinete do secretário para a Segurança na sua página na Internet ontem, mais de dois anos e meio depois de alegadamente ter fugido a uma operação stop para não ser apanhado a conduzir com uma carta de condução suspensa. Mais um contratempo que surge menos de dois meses depois do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, ter admitido que “existem problemas” na Alfândega.

Em Julho de 2016, um condutor não parou numa operação stop realizada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na Estrada Marginal Ilha Verde. Pelo contrário, o homem “acelerou o seu veículo” para escapar, o que “veio a causar uma lesão no pulso de um agente policial”. Mas no dia seguinte o operário qualificado da Alfândega “entregou-se voluntariamente” à PSP e terá admitido que escapou porque “conduzia com a sua licença de condução suspensa”.

O caso foi entregue ao Ministério Público e o residente acabou acusado dos crimes de resistência e coacção, ofensas qualificadas à integridade física e desobediência qualificada. A Alfândega prometeu então instaurar um processo disciplinar e tratar o caso “com rigor e de acordo com a lei”. Na altura os Serviços reiteraram “a sua intolerância” para com o não cumprimento da lei por parte dos funcionários, “mesmo que estejam fora do horário de serviço”.

Mas o processo disciplinar arrastou-se por mais de dois anos e meio. Só na semana passada é que Wong Sio Chak se decidiu pela demissão do trabalhador. A nota publicada ontem não clarifica se o homem foi ou não já levado a julgamento. O PONTO FINAL pediu mais informações ao gabinete do secretário para a Segurança mas não recebeu qualquer resposta. Recorde-se que, em Janeiro passado, o Tribunal de Segunda Instância anulou a demissão de um verificador alfandegário acusado de explorar prostitutas da China continental, criticando a Alfândega por não ter esperado para saber se o residente era ou não considerado culpado, num caso há seis anos a aguardar julgamento.

Em Julho de 2016, os Serviços prometeram exigir “que o pessoal de direcção e chefia volte a alertar os seus subordinados” para a importância do “rigoroso cumprimento da lei”. Mas a verdade é que nem assim a Alfândega deixou de ser ensombrada por uma série de escândalos que começou com o suicídio da directora Lai Man Wa, em Outubro de 2015. Há cerca de um ano, já após o novo director-geral, Alex Vong, ter tomado posse, um supervisor foi detido num caso de alegada falsificação de cartões de crédito. Em Setembro passado, um funcionário da Alfândega foi acusado de devassa da vida privada por ter efectuado filmagens clandestinas num balneário masculino. Três meses depois, os Serviços puniram três funcionários após a bandeira da República Popular da China ter sido hasteada ao contrário em duas ocasiões.

Em Janeiro passado, um dia depois da Alfândega ter sofrido uma derrota em tribunal, um chefe de divisão foi acusado pelo Comissariado Contra a Corrupção de deixar entrar em Macau mercadoria ilegal. Na altura o secretário para a Segurança admitiu que “mais um caso de prática de actos criminosos e de abuso de poder” demonstra que “existem problemas que necessitam de ser encarados de frente” na fiscalização interna da Alfândega e nos trabalhos nos postos fronteiriços de Macau.