Terreno envolvido em corrupção vira edifício residencial

O Governo autorizou ontem uma companhia de Pedro Chiang, empresário condenado à revelia por subornar Ao Man Long, a construir um complexo residencial na Areia Preta. Isto apesar de dois outros terrenos do empresário terem já sido recuperados por não terem sido aproveitados.

Vítor Quintã

Um terreno situado na Rua dos Pescadores, cuja concessão em 2004 envolveu um suborno pago ao então secretário para os Transportes e Obras Públicas Ao Man Long, continua nas mãos de uma empresa detida por Pedro Chiang Lam Wai, condenado à revelia por corrupção passiva. Aliás, o Boletim Oficial autorizou ontem a Trust Art a construir no terreno da Areia Preta um complexo residencial de 19 andares, cujo projecto inclui um sistema pedonal que vai permitir chegar mais facilmente ao Miradouro de D. Maria II.

O novo contrato para os números 15 e 17 da Rua dos Pescadores, área conhecida como a “Fábrica de Couro de Vaca”, é assinado por Lou Chi Seng e Chou Wang Kong, representantes da Companhia de Investimento e Desenvolvimento Predial Trust Art, Limitada. Uma empresa que, segundo um veredicto do Tribunal Judicial de Base (TJB) em 2014, pertencia a Pedro Chiang. Essa sentença condenou o empresário de Macau, que entretanto tinha fugido para Portugal, a 10 anos de prisão.

Em Abril de 2009, o Tribunal de Última Instância concluiu que Ao Man Long tinha recebido dois milhões de dólares de Hong Kong para aprovar em 2006 um projecto para um complexo residencial com 32 andares e uma área “10 vezes maior” do que o previsto na concessão original de 1996. Algo que violava as regras em vigor porque bloqueava por completo a luz para a Rua dos Pescadores. O Governo acabaria por decidir em 2011 declarar o pedido de revisão da concessão nulo.

No entanto, as autoridades deixaram a Trust Art manter a concessão, ainda que a revisão de 2006 tivesse estipulado que a empresa tinha apenas três anos para concluir o desenvolvimento da Fábrica de Couro de Vaca. Pelo contrário, em 2015, as autoridades deram início ao processo de reversão de dois outros terrenos ligados a Pedro Chiang, por falta de aproveitamento. O PONTO FINAL perguntou à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes porque é que o terreno da Rua dos Pescadores não tinha sido também recuperado, mas não recebeu qualquer resposta.

Passagem pedonal

O despacho do secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, publicado ontem em Boletim Oficial, revela que a Trust Art submeteu este projecto há quatro anos, que foi considerado “passível de aprovação” no final de 2014. O processo passou depois mais de um ano a ser discutido na Comissão de Terras e foi finalmente “homologado” pelo Chefe do Executivo, Chui Sai On, no Verão de 2016.

A empresa de Pedro Chiang vai pagar uma renda anual de 7.749 patacas e “o preço actualizado” pelo terreno, cujo valor não é revelado no despacho. O contrato refere que a Trust Art tem novamente três anos para terminar o desenvolvimento do terreno. O projecto inclui um pódio com seis pisos para comércio e estacionamento, sobre o qual vão assentar duas torres residenciais com 13 pisos cada uma.

A Trust Art fica ainda obrigada a construir, numa parcela com 152 metros quadrados que reverteu para a posse do Governo, uma passagem pedonal “para o livre trânsito de pessoas e bens sem quaisquer restrições”. No entanto, esta estrutura, que inclui um elevador e uma escada rolante, vai ser gerida pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, incluindo a reparação e manutenção. O objectivo é ligar a Rua dos Pescadores com o Miradouro de D. Maria II, de forma semelhante ao sistema pedonal que agora liga o ZAPE à Colina da Guia.