“Temos que trabalhar mais para que o sector empresarial possa aproveitar mais o fórum”

O Fórum Macau deve esforçar-se mais para que o sector empresarial possa tirar maiores proveitos deste organismo. Foi esta a ideia ontem deixada por Xu Yingzhen, secretária-geral do Fórum Macau, no dia em que se assinalaram os 15 anos do estabelecimento do organismo.

Catarina Vila Nova

Xu Yingzhen, secretária-geral do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau), defendeu ontem, em declarações aos jornalistas, um maior esforço por parte do organismo, para que os empresários do universo lusófono possam retirar maiores proveitos. “Porque [o Fórum Macau] é um fórum de cooperação económica e comercial, claro que o corpo principal é o sector empresarial. Então, naturalmente, temos que trabalhar mais para que o sector empresarial de cada parte possa aproveitar mais o nosso fórum”, disse Xu, à margem do seminário sobre o 15º aniversário do estabelecimento do Fórum Macau.

No decorrer do primeiro painel, acerca das origens, desenvolvimento e futuro do Fórum Macau, Jorge Costa Oliveira, ex-secretário de Estado da Internacionalização de Portugal, defendeu que o organismo se deveria munir de mais meios e que deveria estabelecer uma maior rede de contactos com associações de diferentes níveis. Aos jornalistas, Xu Yingzhen disse estar “totalmente de acordo” com estas ideias. “Nos últimos anos, o Secretariado [Permanente do Fórum Macau] também envidou muitos esforços para este tipo de laços e contactos com as associações; firmámos alguns memorandos com associações locais da China interior e todos os anos participamos em encontros empresariais organizados por associações de diferentes partes”, sublinhou a secretária-geral.

Acerca do Fundo da Cooperação para o Desenvolvimento, criado em 2013, Xu Yingzhen referiu que foram já financiados quatro projectos: um em Moçambique, outro em Angola e dois no Brasil. Em Junho de 2017, o fundo encontrava-se a acompanhar mais de 20 projectos, sendo um deles o de David Chow, para a construção de um resort em Cabo Verde. Sobre este, Xu referiu que “alguns contactos mantêm-se”.

Segundo explicou ontem a secretária-geral, o fundo tem uma entidade própria que administra os mil milhões de dólares norte-americanos. “Nessa parte o Fórum não pode intervir. Temos que conhecer os avanços e se o sector empresarial falar connosco podemos transmitir esses pedidos ao fundo. A partir daí eles estabelecem o contacto directo e nós já não intervimos”, esclareceu. “Eles têm os seus próprios procedimentos de avaliação dos projectos mas, nesse sentido, o Fórum nunca intervém. Oferecemos um canal para que o fundo possa apresentar-se”, acrescentou.