Serviços de cuidados ao domicílio para idosos lançado em Março

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura anunciou ontem que será lançado, ainda este mês, um serviço de cuidados de saúde ao domicílio destinado aos idosos. Este é um projecto piloto que, numa primeira fase, funcionará apenas na Taipa, podendo posteriormente ser expandido a outras zonas da cidade.

Catarina Vila Nova

Alexis Tam revelou ontem, durante o plenário da Assembleia Legislativa (AL), que será lançado, ainda este mês, um serviço de cuidados de saúde ao domicílio destinado aos idosos. “Vamos destacar médicos especialistas e enfermeiros para os lares subsidiados pelo Governo para oferecer serviços que vão depois ser expandidos para outros lares”, explicou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. “Vamos lançar este programa piloto e, se conseguirmos resultados, vamos estender estes serviços a idosos solitários e famílias carenciadas”, acrescentou. As declarações do governante surgiram na sequência de uma interpelação de Zheng Anting sobre o problema do envelhecimento da população. Segundo referiu o deputado, de acordo com o Intercensos de 2016, os idosos com mais de 60 anos que não conseguiam cuidar de si próprios eram mais de 4.500.

Um dos pontos que mais discussão gerou esteve relacionado com as taxas de ocupação dos lares de idosos e os tempos de espera por uma vaga. De acordo com números avançados por Alexis Tam, actualmente, a taxa de ocupação dos lares do território é de 70%. Celeste Vong, directora do Instituto de Acção Social, apontou o exemplo do lar de Seac Pai Van, que tem capacidade para receber 300 pessoas mas onde apenas estão inscritos 30 idosos. A mesma responsável indicou ainda que existem três lares em fase de projecto que vão oferecer mais 300 vagas até 2020. Apesar destes dados, Ho Ion Sang criticou o tempo de espera por uma vaga, que pode chegar até um ano. “Num lar de idosos na Areia Preta o período de espera é de mais de um ano”, apontou o deputado.

Referindo-se ao serviço de cuidados comunitários prestado pelos organismos e instituições cívicas, Zheng Anting argumentou que este “não consegue satisfazer as necessidades de todos os idosos”. “Por outro lado, devido à carência de cuidadores para idosos e à falta de profissionalização desses trabalhadores em Macau, não tem sido possível satisfazer essa necessidade”, criticou. Por sua vez, Agnes Lam defendeu a necessidade de criar instalações para a implementação da política “manutenção dos idosos no domicílio”. “O Governo pode, através de clínicas nos bairros privados [oferecer estes serviços], porque o hospital não consegue satisfazer todas as necessidades”, sugeriu a deputada, notando que só 10% dos idosos solitários recebem apoio.

Zheng Anting questionou ainda Alexis Tam quanto à criação de mais uma equipa de serviços de apoio e cuidados domiciliários. Segundo explicou o secretário, em Dezembro de 2017 foi criada mais uma equipa, existindo actualmente seis e estando prevista a criação de mais uma nos próximos dois anos. Até ao final do ano passado, mais de 760 idosos estavam abrangidos por este projecto.