Secretária do Fórum Macau vai transmitir críticas ao Fundo para a Cooperação e Desenvolvimento

Xu Yingzhen garantiu ontem levar até ao Fundo para a Cooperação e Desenvolvimento as críticas que foram apontadas quanto ao difícil acesso ao financiamento. A secretária-geral do Fórum Macau voltou ontem a defender que é preciso haver uma maior aproximação do organismo que lidera ao sector empresarial.

Catarina Vila Nova

A secretária-geral do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau) mostrou ontem estar atenta às críticas apontadas ao Fundo para a Cooperação e Desenvolvimento. “Vamos transmitir esses comentários aos administradores do fundo e vamos tratar que a ligação entre o fundo e o sector empresarial possa ser melhorada. Ontem [na quarta-feira], os participantes disseram que temos que estar mais ligados ao sector empresarial e eu estou totalmente de acordo”, disse Xu Yingzhen, referindo-se ao seminário sobre o 15º aniversário do Fórum Macau. Neste evento, foram levantadas algumas críticas quanto ao difícil acesso ao financiamento disponibilizado por este fundo de mil milhões de dólares norte-americanos que, segundo disse a secretária-geral, em quase cinco anos aprovou apenas quatro projectos.

Quando questionada sobre que medidas delineadas no plano de acção decorrente da 5ª Conferência Ministerial foram já concretizadas, Xu Yingzhen apenas destacou a constituição do Centro de Intercâmbio e Inovação e do Empreendedorismo para Jovens da China e dos Países da Língua Portuguesa, estabelecido em Outubro do ano passado. A 5ª Conferência Ministerial realizou-se em Outubro de 2016 e dela resultou um plano de acção com 19 pontos. Sobre o que falta ser concretizado, a secretária-geral disse que “ainda falta promover mais intercâmbio cultural”. A 6ª Conferência Ministerial irá acontecer no próximo ano, não tendo ainda data marcada.

Xu Yingzhen falava aos jornalistas à margem da 13ª reunião ordinária do secretariado permanente do Fórum Macau, durante a qual foi discutido o plano de trabalhos para este ano. Segundo avançou a secretária-geral, em 2018 vão continuar a ser realizadas actividades de promoção económica e comercial e colóquios. Em Junho, o Secretariado Permanente irá enviar uma delegação para o encontro empresarial entre a China e os países de língua portuguesa, que este ano se realiza em Lisboa. Sem especificar, a mesma responsável referiu que ainda vão ser realizadas mais actividades comemorativas do 15º aniversário do estabelecimento do Fórum Macau, nomeadamente no interior da China.