“Resistência pode ser algo muito negativo, uma recusa a enxergar, a dizer, a encarar algo”

É a primeira vez no continente asiático para Julián Fuks, escritor e crítico literário brasileiro, nascido em São Paulo, em 1981, filho de pais argentinos, que “se exilaram de uma ditadura noutra ditadura”. O autor de “A resistência”, publicado em 2015, vencedor dos Prémios Saramago e do Jabuti, apresentou ontem este livro no Festival Literário de Macau – Rota das Letras.

Cláudia Aranda

“A minha ideia era construir uma noção polissémica da palavra, em que a palavra nunca se estabilizasse plenamente, pelo contrário, que ela estivesse sempre em transformação na experiência da leitura”, explicou ontem no Festival Literário de Macau – Rota das letras o brasileiro Julián Fuks, a propósito do uso da palavra “resistência”, que dá título ao seu livro distinguido com o Prémio José Saramago 2017 e o Prémio Jabuti do Romance 2016.

“A resistência” é o drama de um país, a Argentina, a partir do golpe de 1976, e de uma família. Adoptado por um casal de intelectuais que procuram exílio no Brasil, há um rapaz que cresce, ganha irmãos, e as relações familiares tornam-se complexas. Cabe ao irmão mais novo o exame desse passado e a reescrita do enredo familiar, através de um narrador, Sebastián, que se confunde com o autor, Julián.

“Resistência fala também e, talvez mais especificamente, sobre a relação desse irmão que é o protagonista do livro, à convivência familiar, de um irmão que foi adoptado em 1976, na Argentina, num contexto político marcante nessas circunstâncias para ter de ser adoptado, e de uma imobilidade, uma barreira, uma fronteira que se cria no universo familiar e numa recusa à convivência normalizada tranquila com os seus familiares, há uma resistência no sentido negativo”, explicou Julián Fuks

A resistência também se apresenta na figura do narrador, “que conta essa história, algo tão íntimo e particular, que poderá se tornar num gesto invasivo, abordar essas questões poderiam ser gestos excessivos, então o narrador também resiste e se contém continuamente”.

A ambiguidade da “resistência”

A Julián Fuks interessava-lhe nessa palavra “a sua ambiguidade e a dualidade”. “Resistência pode ser algo muito negativo, uma recusa a enxergar algo, a dizer algo, a encarar algo, ou a tomada da posição necessária, da acção necessária o gesto determinante que encerra a resistência anterior. A escrita, nesse sentido, poderia transformar-se num gesto de conversão, de uma resistência a outra resistência, da resistência como negação para a resistência como afirmação e tomada de posição”.

O autor refere que a proposta do livro “não é ser uma autobiografia. “A proposta do livro é construir algo com alguma ambiguidade na relação com o leitor, que o leitor desconfie o tempo todo se aquilo é verdade ou não, assim como eu ao narrar desconfie o tempo todo se estou sendo capaz de assimilar algo de real, de verdadeiro ocorrido ali, ser capaz de contemplar essas figuras, meu irmão, meus pais, minha irmã, ou se, pelo contrário, ao escrever, mesmo tentando ser fiel à memória, as coisas não se distorcem e se convertem em ficção. Eu, ao escrever o livro, vivo esse conflito e queria que o leitor convivesse com esse conflito, compartilhasse esse conflito”.

Sobre a identidade do narrador de “A resistência”, o autor esclareceu que “quando estava escrevendo essa parte final, percebi que não podia ser ‘Julián’. Porque isso afirmaria demais a veracidade da obra, o carácter autobiográfico, e desequilibraria esse balanço na outra direcção. A minha proposta é que as coisas fiquem em suspenso, indefinidas. Então foi a necessidade de afirmação da ficcionalidade da obra no lugar em que, em princípio, se afirmaria a veracidade”.

Em vez de “Julián”, o narrador surge com o nome de “Sebastián”. O nome “não surge por acaso, ele é o meu personagem, que é uma espécie de ‘alter ego’ do romance anterior, “Procura do Romance” (de 2011), embora fosse estrategicamente escolhido para que ali pesasse mais no campo ficcional a escolha desse nome”.

Noutro sentido, “foi uma espécie de descoberta minha, eu achava que estava escrevendo este livro com a máxima sinceridade, contando com a máxima fidelidade as minhas lembranças, e o que ouvi dos meus pais. Mas, em algum momento, eu percebi que não era eu que estava contando, havia uma outra figura, uma figura autoral que é, em alguma medida, um personagem de mim mesmo, e percebi que aquele outro personagem de mim mesmo, do meu livro anterior, que era também um escritor, era quem afinal estava narrando essa história”.

Nesse instante, prosseguiu o autor, “foi uma descoberta de alguém que vai conviver comigo, acredito que por um longo tempo. Já sei que o próximo livro que estou escrevendo está sendo narrado por Sebastián, e que essa figura em algum sentido me representa na esfera ficcional”.

Narrador e personagem no mesmo campo ficcional

Conhecido por teóricos e críticos literários como “autoficção”, o género no qual personagem, autor e narrador dividem o mesmo campo ficcional transformou-se em tendência da literatura contemporânea, e é neste movimento que Julián Fuks se enquadra.

“Passei a ler esses autores autoficcionistas que falavam a partir de uma voz muito própria, que promovem o rompimento de um pacto ficcional tradicional, da convenção do pacto ficcional: eu invento essa história fingindo que é real e o leitor finge que acredita nessa história. Essa é a situação inicial de todo o romance ao longo de séculos”. Mas, disse Julián Fuks, “esse pacto se tornou problemático, algo nessa relação entre leitor e autor se desestabilizou e a literatura tem reencontrado, em diversas circunstâncias, uma certa vitalidade na ruptura do pacto e na construção de outro pacto que é o pacto ambíguo, e que não é o pacto autobiográfico, historiográfico ou ficcional.”

O autor prosseguiu explicando que enquadra o género da autoficção “numa forma mais vasta que é de múltiplos hibridismos da forma romance, o romance deixa de ser tão fiel a si mesmo e se aproxima de outras linguagens”.

No entender de Julián Fuks, a autoficção tem sido acusada de “uma espécie de narcisismo, o autor que não consegue mais falar do outro e passa a falar só de si mesmo, que não consegue construir uma cena alheia de si, distante de si, só pode falar de si mesmo, como se fosse um empobrecimento da experiência literária. Para mim o efeito não é esse exactamente”. O autor admite que há, de facto, “uma literatura sendo feita com esse narcisismo, com um certo ‘umbiguismo’”. “Mas, muito da autoficção é feita como uma tentativa, o mais legitima possível, de aproximação ao outro”, disse.