Polícia a barrar a entrada em Macau só alimenta “profunda desconfiança”

Casos recentes de pessoas barradas de entrar em Macau afectam a relação entre a polícia e os residentes, que já nutrem uma “desconfiança subjacente” pelas forças de segurança, diz um especialista. Mas Lawrence Ho Ka-ki acredita que mais importante é o desempenho do Governo.

Vítor Quintã

Os recentes casos de deputados e activistas políticos de Hong Kong impedidos de entrar em Macau vão afectar no curto-prazo a imagem que os residentes locais têm, tanto da polícia local como da autonomia da RAEM, avisa um especialista em policiamento. Lawrence Ho Ka-ki, que esteve na cidade na quarta-feira para uma palestra, acrescenta que os cidadãos têm ainda “uma profunda desconfiança” quanto às forças de segurança.

Há duas semanas os organizadores do Festival Literário de Macau decidiram cancelar a participação de três autores por lhes ter sido comunicado oficiosamente pelo Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau que a sua vinda não era oportuna e que, por isso, a sua entrada no território não estava garantida. O director do Gabinete, Zheng Xiaosong, disse não ter conhecimento daquilo que chamou de “rumores”. Um caso que se junta a dezenas de deputados e activistas políticos de Hong Kong que têm sido regularmente barrados de entrar na cidade, com a polícia a alegar que são uma “ameaça à estabilidade interna de Macau”.

Questionado sobre se estes casos afectam a imagem da polícia junto dos residentes, Lawrence Ho respondeu: “sim, sem dúvida”. “Não podemos garantir que a decisão vem deste departamento ou serviço governamental”, sublinha o professor da Universidade de Educação de Hong Kong. Esta falta de transparência e as alegações de intromissão do Gabinete de Ligação criam um sentimento de “deterioração da autonomia de Macau”, disse o académico durante uma palestra na Universidade de Macau (UMAC).

Lawrence Ho está actualmente a preparar, em conjunto com Agnes Lam, um livro sobre a história das forças de segurança em Macau e veio à UMAC falar sobre as mudanças desde os tempos da administração portuguesa. O antigo professor da UMAC recordou que, antes da transição em 1999, a polícia local “não tinha grande prestígio e os chineses achavam até que pessoas de bem não iam para polícia”. Apesar de defender que houve uma enorme transformação, o académico admite que ainda há uma “desconfiança subjacente”. “Os chefes da polícia raramente explicam as decisões mais controversas e mesmo quando o fazem, nós não acreditamos”, disse Lawrence Ho, citando uma entrevista com um activista local.

Exigência acrescida

Ainda assim, o especialista em policiamento acredita que qualquer impacto negativo na relação entre as forças de segurança e a população será apenas “a curto-prazo”. Lawrence Ho defende que em Macau a reputação da polícia está intrinsecamente ligada à do Executivo. Ele acrescenta que, “ao contrário de Hong Kong, onde há uma enorme atenção ao cumprimento rigoroso das leis e regras, [em Macau] as pessoas preocupam-se mais com o desempenho do Governo”.

Por exemplo, recordou o académico, em 2006, inquéritos a residentes revelavam que 60 por cento estavam satisfeitos com a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária. A imagem das forças de segurança caiu a pique devido ao escândalo de corrupção que envolveu o ex-secretário para os Transportes e Obras Públicas, Ao Man Long, e voltou a ser danificada pelo impacto do tufão Hato em Agosto passado, que deixou 10 mortos e 12,55 mil milhões de patacas em prejuízos. As autoridades sofreram “uma perda de legitimação” e, diz Lawrence Ho, “as pessoas começaram a pensar que apenas dar dinheiro não era suficiente e a exigir mais do Governo, sobretudo em termos de profissionalismo”.

Um dos maiores desafios que a polícia de Macau enfrenta actualmente, acrescenta o professor universitário, é o surgimento de “um novo padrão na sociedade civil”. Ou seja, explicou, grupos de jovens que, ao contrário de forças tradicionais como a Federação das Associações dos Operários ou a União Geral das Associações dos Moradores, não procuram “compromissos” e pretendem aliás “envergonhar a liderança governamental”.