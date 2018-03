Pedro Chiang já não está ligado à Fábrica de Couro de Vaca

Pedro Chiang já não tem qualquer participação, mesmo que indirecta, diz o seu advogado, na empresa promotora de um complexo residencial de 19 andares na Rua dos Pescadores, num terreno que em 2004 levou o empresário a pagar um suborno de dois milhões de dólares de Hong Kong a Ao Man Long.

Vítor Quintã

O empresário Pedro Chiang Lam Wai, que foi condenado à revelia por corrupção passiva, já não tem qualquer ligação à Companhia de Investimento e Desenvolvimento Predial Trust Art, Limitada, que vai construir um complexo residencial com 19 andares na Rua dos Pescadores, na Areia Preta. A garantia foi deixada por João Miguel Barros, advogado de Pedro Chiang, que acusou ainda o PONTO FINAL de ser “tendencioso”.

O Boletim Oficial de quarta-feira incluiu o novo contrato para os números 15 e 17 da Rua dos Pescadores, área conhecida como a “Fábrica de Couro de Vaca”, que é assinado por Lou Chi Seng e Chou Wang Kong, representantes da Trust Art. Uma empresa cuja maior accionista, com uma participação de 35 por cento, até 2007 era a Companhia de Investimento Predial Trust, que tinha como gerente-geral Pedro Chiang.

Ao contrário do que publicou o PONTO FINAL na edição de ontem, “não é verdade que o terreno da Rua dos Pescadores pertença a uma companhia do Pedro Chiang”, disse João Miguel Barros. O empresário foi destituído em Junho de 2007, no mesmo dia em que a Trust cedeu as suas acções na Trust Art a uma outra empresa, a Companhia de Desenvolvimento Predial Shabill, Limitada.

“A notícia do PONTO FINAL assenta em pressupostos falsos, e é tendenciosa, misturando realidades diversas e não respeitando os factos e a realidade”, disse o advogado. “Considero abusivo e sem respeito pela verdade que a notícia tenha envolvido o nome do Pedro Chiang num pedido recente da empresa Trust Art para o reaproveitamento do terreno da Rua dos Pescadores”, acrescentou João Miguel Barros.

Sem custo adicional

Em Abril de 2009, o Tribunal de Última Instância concluiu que o ex-secretário para os Transportes e Obras Públicas, Ao Man Long, tinha recebido de Pedro Chiang Lam Wai dois milhões de dólares de Hong Kong para aprovar em 2006 um projecto para um complexo residencial com 32 andares e uma área “10 vezes maior” do que o previsto originalmente. Algo que violava as regras em vigor porque bloqueava por completo a luz para a Rua dos Pescadores. “No processo judicial em que Pedro Chiang foi julgado nunca esteve em causa a concessão do terreno da Rua dos Pescadores, mas tão só o projecto de construção que tinha sido aprovado para esse terreno”, sublinhou João Miguel Barros.

O Tribunal Judicial de Base condenou o empresário de Macau, “nesse processo Pedro Chiang foi condenado em 2011 (e não em 2014 como se diz na notícia), à pena única de seis anos e 10 meses de prisão, e não a 10 anos como referido” no PONTO FINAL de ontem, diz o advogado. Três anos mais tarde viria uma nova sentença de três anos e três meses de cadeia, num outro caso também ligado ao ex-secretário. Pedro Chiang permanece em liberdade, sendo que em 2009 se encontrava em Portugal.

O Governo acabaria por decidir em 2011 declarar nula a aprovação do projecto de arquitectura. No entanto, a Trust Art manteve a Fábrica de Couro de Vaca, uma vez que a empresa tem o domínio útil do terreno e não se trata de uma concessão por arrendamento, explicou João Miguel Barros. Pelo contrário, em 2015, as autoridades deram início ao processo de reversão por falta de aproveitamento de dois outros terrenos ligados a Pedro Chiang, que tinham sido concedidos por arrendamento.

A Trust Art tem novamente três anos para terminar o desenvolvimento do terreno. O projecto inclui um pódio com seis pisos para comércio e estacionamento, sobre o qual vão assentar duas torres residenciais com 13 pisos cada uma. Uma vez que “a área bruta de construção total do projecto é inferior” ao despacho anterior, a empresa não vai ter de pagar um “prémio adicional” além dos 16,6 milhões de patacas que já tinha acordado em 2004, disse ao PONTO FINAL a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.