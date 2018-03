Open de Squash: Jogadores de 18 países vão disputar prémio total de 400 mil patacas

A edição deste ano do Open de Squash vai contar, à semelhança de anos anteriores, com alguns dos principais atletas da modalidade, que irão disputar em Macau um prémio total de cerca de 400 mil patacas. Borja Golan, número 17 do ‘ranking’ mundial masculino, e Camille Serme, número 5 do ‘ranking’ feminino, são alguns dos destaques para este ano.

Pedro André Santos

Com início marcado para 27 de Março, o Open de Squash irá decorrer em Macau, pelo sétimo ano consecutivo, proporcionando aos amantes da modalidade seis dias de competições intensas que irão contar com jogadores oriundos de 18 países diferentes.

Em jogo estará um prémio total de cerca de 400 mil patacas, a dividir entre os participantes masculinos e femininos, sendo que as finais irão ser disputadas num ‘court’ de vidro na praça do Tap Seac. Antes, os jogos de qualificação serão disputados na Avenida da Nave Desportiva, segundo foi ontem anunciado pela organização em conferência de imprensa.

Em termos de atletas, a edição deste ano irá contar com o número 17 do ‘ranking’ mundial, o espanhol Borja Golan, bem como o número 19 da mesma lista, o mexicano Cesar Salazar. O egípcio Omar Mosaad, que venceu a competição em 2013, estará também de regresso.

Na secção feminina, o Open de Squash de Macau irá ter presente a número 5 do ‘ranking’ mundial, a francesa Camille Serme, que irá estrear-se no território. A vencedora da edição do ano passado e número 6 do ‘ranking’, Nouran Gohar, estará de regresso à RAEM para defender o título conquistado em 2017. Da região vizinha de Hong Kong virá Annie Au, número 11 mundial, enquanto que dos Estados Unidos marcará presença Olivia Blatchford.

À semelhança dos eventos anteriores, a competição terá também atletas locais, com destaque para Yeung Weng Chi e Liu Tsun Man, detentoras de uma ‘wild card’, defrontando assim, respectivamente, Blatchford e Hesham. Van Keng Hei, Manuel Chan Gassmann, Carlos Chan Gassmann e Wu Ka Chon, nos homens, e Liu Kwai Chi, Yeung Wai Leng e Leong Ieng Lam, nas mulheres, irão disputar a fase de qualificação.

O Open de Squash de Macau irá decorrer entre 27 de Março e 1 de Abril.