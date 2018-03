Lionel Leong: Secretários devem manter diálogo com ministros

Lionel Leong defendeu ontem, em declarações aos jornalistas, que, como titular de um dos principais cargos, deve manter um diálogo com os ministros do Governo Central, de forma a inteirar-se da situação nacional. O secretário para a Economia e Finanças respondeu assim às declarações de Ho Iat Seng, presidente da Assembleia Legislativa, que classificou como “inoportunas” as visitas dos secretários a Pequim durante a sessão da Assembleia Popular Nacional. “Nós iremos, através do gabinete do Chefe do Executivo, comunicar com os vários ministros para organizar os encontros e nós iremos participar conforme os mecanismos anteriores”, acrescentou Lionel Leong. Também Alexis Tam respondeu já às críticas de Ho Iat Seng, dizendo que os encontros em Pequim surgiram na sequência de convites de responsáveis do Governo Central. C.V.N.

